Kajakozással és semmittevéssel piheni ki Kern András a forgatást

Egy hete ért véget az öregek otthonában játszódó Ma este gyilkolunk című film forgatása, amiben Kern András is szerepel. Mint mondta, a forgatás nagyon jó társaságban telt. „Ott volt Bálint Andris, Koltai Robi, Jordán Tamás, Takács Kati, Pogány Jutka, Bodrogi Gyula, Hámori Ildikó és a Hermányi Mariann nevű, egészen fiatal színésznő” – sorolta Kern. Az is kiderült, hogy a film mikor kerül a mozikba: „jövő tavasszal”.

Kern András a Mokka című tévéműsor kamerái előtt elmondta, hogy a forgatás május 30-án kezdődött, és július 21-én ért véget, minden forgatási nap reggel 7-től este 7-ig tartott, és bár nagyon szereti a filmkészítést, de elfáradt, már csak azért is, mert minden jelenetben jelen kellett lennie.

Feleségével és Winnie nevű kutyájukkal évek óta a balatonszepezdi nyaralójukban pihennek, ahogy most is. Winnie nem igazán hallgat a hívó szóra, ám amikor Kern széttört egy kekszet, azonnal megjelent. Magyarázat is van rá: „Nagyon szereti az ételeket, bármit eszünk, rögtön jön.”

Kern megjegyezte, hogy bár nem egy sportos alkat, de mivel „időnként fáj itt meg ott”, mostanában kajakozik. Legvégül pedig elárulta, hogy mivel tölti az idejét a Balatonon. „Leginkább semmittevéssel, és azt én nagyon szeretem. Borzasztó lusta vagyok. Nagyon szeretek semmittevéssel foglalkozni, ami azt jelenti, hogy fekszem egy ágyban, krimiket olvasok, alszom egy kicsit, fölkelek, eszem, visszafekszem, olvasok, alszom, eszem, tévét nézek néha, ilyen marhaságokkal foglalkozom” – tette hozzá a kertjében sétálva.