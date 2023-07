A Toi Toi átka – Fesztiválon járt a Márkó és Barna Síkideg

A népszerű Facebook help rovatban ezen a héten valaki egy intim pózokról szóló könyvet cserélne gyulladáscsökkentő krémre. Van olyan, aki receptet kér arra, hogyan lehet cukkiniből ananászt készíteni, de olyan is akad, aki hűtőpárnát keres kis tacskójának.

Ki az a barom, aki délután kimegy egy fesztiválra? – tette fel a nagy kérdést Márkó a közönségnek, délután, egy fesztiválon.

Délután még naptejezni kell, abba aztán beleszáll a por, az ujjatlanra felvett hátizsák vágja a vállat, estére pedig hideg lesz. Barnát azok az emberek jobban bosszantják, akik fesztiválon vagy koncerten shazamozzák a zenét, ami a színpadról hallatszódik. Ennél még rosszabb, aki egy DJ-szett zenéjét próbálják megtalálni. Aztán persze ott van az örök repohár-mizéria, a Toi Toi átkai vagy a karszalag alá szorult pici szőr, amit egész héten húz a ragasztó.

Ezen a héten szó volt a köszönési etikettről is. Márkó mindig összezavarodik, amikor egy nagy társaságnak köszön. Hányadik emberig kell ismételgetnie a saját nevét? Barnát ez azért is idegesíti különösen, mert nehezen jegyzi meg a neveket. Ráadásul sok társaságban nem is átlagos neveken hívják egymást, hanem mindenki Pöpi, Banán, Zsuga és társaik, amit még nehezebb megjegyezni.

Azonosítsa magát!

Érdekes helyzet az is, amikor egy cég hív fel minket, és még ők kérik meg, hogy azonosítsuk magunkat. Ilyenkor ráadásul még képesek arra is, hogy a sikeres azonosítás után azt mondják; nézem is, hogy miért keressük. Miért nem tudja előre, hogy miért keres?

Van-e a világegyetemben biztosabb fordítottan arányos összefüggés, mint a férfiak péniszmérete és motorjuknak a böszmesége? – kérdezte Barna, mire Márkó gyorsan biztosított mindenkit arról, hogy neki nagyon-nagyon picike motorja van. A fiúk szerint miközben a chopperesek a legtöbbször nagyon kedves emberek, nyolcezer ilyen motor a városban azért már sok. És ha már városi bosszankodás, Márkót nagyon zavarja, amikor a tűző napon, éppen nagy sietség közben megállítja valaki azzal, hogy

ne haragudj, van egy perced környezetvédelemre?

Mit lehet erre mondani? Mert ha azt mondja, nincs, akkor ő a tahó, ha viszont azt mondja, igen, akkor rámegy az egész délutánja.

16 ezer kilométert repült avokádó

A green washingtól egyébként is kivannak a fiúk, az újrahasznosított papírba csomagolt műanyag termékektől vagy az erkölcsileg megdicsőült vegánoktól, akik 16 ezer kilométert repült avokádót esznek a környezetvédelem jegyében.

Márkót különösen bosszantják azok az emberek, akik pusztán azért gyűlölik a tanárokat, mert rossz élményeik voltak az iskolapadban.

Mindezt ráadásul egy olyan országban, ahol éppen tombol a pedagógusok ellen uszító propaganda. Barna azon morfondírozott, vajon hány olyan ember van, aki templomba vagy iskolába menet az intézmény 200 méteres körzetében könyvesboltba megy, hogy szexualitásról öncélúan beszélő vagy egyneműek kapcsolatát megjelenítő könyveket vásároljon?

Hála istennek, most már senki sem válik ilyesmi orvpropaganda áldozatává, hiszen az érintett könyvesboltokban nem, a többiben pedig csak fóliázva lehet majd ilyen könyvet kapni. A fóliázás kapcsán persze felmerül, hogy aki ilyesmi témájú könyvet keres, az megveszi így is, úgy is, aki pedig nem szeretne ilyet venni, az most nem fogja tudni, mi van a könyvben, hiszen lefóliázva nem tud belenézni.

Szó volt még arról is, hogy a modern mosógépek miért játszanak le egy egész szimfóniát, amikor vége a programnak,

vagy hogy a Q betű miért van olyan elöl az ABC-ben.

