Itt a Loki második évadának előzetese

A Marvel Studios közzétette a Loki 2. évadának előzetesét. A Disney+ sorozatában újra Tom Hiddleston játssza majd a címszerepet, mellette Owen Wilson is visszatér a képernyőre. Emellett több új szereplő is debütál a sorozatban.

Megérkezett a Loki második évadának első előzetese – számolt be a Variety. A sorozat a Bosszúállók eseményei után játszódik, és az antihőst követi majd, aki a multiverzum különböző idővonalain káoszt szító „szuperhősváltozatok” felkutatásán tevékenykedik.

A Loki első évada 2021 júniusában jelent meg. Az idén debütáló második évadban több színész is visszatér majd.

A címszerepet természetesen Tom Hiddleston alakítja ebben az évadban is, de Mobiusként Owen Wilson is újra látható. A friss Oscar-díjas Ke Huy Quan viszont most szerepel először, őt a Minden, mindenhol, mindenkor című filmből ismerhetjük.

Quan egy ismeretlen karaktert játszik majd, bár az új előzetesből annyi kiderül, hogy az Idővariációs Hatóságnak dolgozik. A sorozat másik új arca a Trónok harca színésze, Kate Dickie, aki egy gonosztevő szerepében fog feltűnni.

A Loki második évada hat epizódból áll, amelyek írója is visszatér Eric Martin személyében. Justin Benson és Aaron Moorhead megerősítették, hogy egy-egy epizódot rendeznek a sorozatból, Michael Waldron pedig továbbra is a sorozat alkotója marad.

A Loki új évada október 6-ától lesz elérhető a Disney+-on.