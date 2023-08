Balázsovits Lajos Balázs Béla-díjas színművész, színházi rendező és színi igazgató, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának halálhíre július 19-én, szerda délután rázta meg az országot.

Most a Nemzeti Színház írt a Facebook-oldalán arról, hogy mikor lesz a temetése.

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett színművésztől 2023. augusztus 29-én, 15 órakor vesznek végső búcsút barátai, családja, pályatársai és tisztelői a Fiumei úti sírkert ravatalozójában

– fogalmaztak, hozzátéve: a művészt a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Színház saját halottjának tekinti.

Politikusok búcsúztatták

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a közösségi médiát elöntötték a megemlékező bejegyzések – rengeteg közszereplő és művész búcsúzott tőle.

Novák Katalin köztársasági elnök és Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke is a közösségi médiában köszönt el a Nemzet Színészétől.

Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök a Facebookon osztotta meg a következő posztot, amelyben kiemelte, sokszor személyes témákról is beszélgetett a színésszel:

»Nem tudok menni, Ferikém, de nem kell izgulni, mindjárt rendben leszek« – mondta pár hete, mikor hívtam. Követek ám mindent, tette hozzá. Persze, színész volt, a Nemzet Színésze, rendezett, színházat igazgatott. Nekem elsősorban barát volt. Sokat mesélt, soha nem hallott történeteket Nagykanizsáról (jut eszembe: nem is olyan régen díszpolgár lett, izgulva beszéddel készült az ünnepi közgyűlésre), a fiatal évekről, Jancsó világáról. Fiús beszélgetések voltak ezek, benne, mellette féltéssel feleségéről, Almási Éváról, lányukról, Editről. Na meg politikáról. Hasonló világot kerestünk. Még a szaxofon is hasonlóan vonzott bennünket, azzal a különbséggel, hogy ő elég bátor volt ahhoz, hogy vagy tíz éve tanulni is kezdte a zenélést, az enyém meg két évtizede haszontalanul porosodik. Ő nagyobbat álmodott. A mese, az álom most ért véget. Öleléssel jött és ment. Túl vagyunk az utolsó ölelésen. Évával, Edittel, a családdal és sokakkal osztozom a gyászban. Elment még egy mosolyember.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is a közösségi médiában posztolt: „Hetvenhat éves korában elhunyt Balázsovits Lajos, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett színész, rendező, színházcsináló. Pályáját rögtön filmsztárként kezdte, olyan rendezőóriások kezei alatt dolgozhatott, mint Makk Károly, Mészáros Márta, Jancsó Miklós, Fábri Zoltán vagy Szabó István, sőt olasz filmművészek is felfigyeltek tehetségére. Közben meghódította a színpadot is, vidéken és Budapesten is emlékezetes alakítások fűződnek a nevéhez. 1992-től húsz éven át vezette Budapest apró, mégis fontos színházát, a Teréz körúti Játékszínt. Az utóbbi években a színpadtól visszavonultan élt, pályatársai azonban nem feledkeztek meg róla, amikor 2022-ben a Nemzet Színészei közé választották. A címet fájdalmasan rövid ideig, egy évig viselhette. Nyugodjék békében!” – írta.

Szomorú színészek

A Barátok közt egykori szereplője, Németh Kristóf is megemlékezett Balázsovits Lajosról a Facebookon. A színész részvétet nyilvánított a családnak, a barátoknak és a tisztelőknek is.

Balázsovits húsz évig igazgatta a Játékszínt. A színház is elbúcsúzott egykori vezetőjétől. A Játékszín mellett a Nemzeti Színház is búcsúzott a nagyszerű művésztől.