Idén is lesz titkos Budi Buli a Szigeten?

A 29. Szigeten az Imagine Dragons, Billie Eilish, Macklemore, a Florence and the Machine, a Mumford & Sons és számos más headliner mellett rengeteg külföldi és hazai előadó sorakozik fel. Méreteiben is figyelemre méltó a fesztivál – olyan sátorral is találkozhatunk, ahol egy városnyi tömeg is elférhet.

Megtudtuk, hogy idén a fesztiválozókért számos egészségügyi intézkedést tettek a szervezők. Várhatóan kevesebb porra és higiénikusabb toaletthasználatra számíthatnak a résztvevők, de kíváncsiak voltunk arra is, mik voltak a korábbi fellépők legextrémebb kérései. Az sem mellékes, hogy vajon kinek a felelőssége, ha egy előadó egyszer csak elkezd felmászni a színpad oldalán – merthogy előfordult már ilyen.

Kádár Tamást, a Sziget Zrt. cégvezetőjét nem sokkal a fesztivál nyitása előtt kérdeztük a helyszínen, ahol már a start előtti utolsó simításokat végzik, és az első beköltöző „fecskék” is megérkeztek. Talán az egyik legfontosabb információ is napvilágot látott:

IDÉN IS LESZ BUDI BULI A SZIGETEN.

A Szigeten az Index stábja is jelen lesz, naponta tudósítunk majd a helyszínről.

(Borítókép: Alessandra Benedetti / Corbis / Getty Images)