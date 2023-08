Összehozta a Margaret Islandet és a Valmart az LGT

A STRAND Fesztivál szervezői az idei évben nemcsak külsőségekben, de a programok terén is a cirkusz felé fordultak. „Érkezik a Karzat Színház a Vándor Vurstlival, a cirkusz hőskorát megidéző múlt századi díszletek és jelmezek színes kavalkádjával. A fesztiválozók közben ki is próbálhatják a jól ismert cirkuszi attrakciókat, gyakorolni lehet a gólyalábazást, artistamutatványokat, tissugyakorlatokat egyszerre több helyszínen is. Eközben az esti órákban a koncertek alatt és közben lélegzetelállító mutatványokat láthat majd a közönség. A Fővárosi Nagycirkusz, a Rippel fivérek, nemzetközi társulatok és Kiss V. Balázs bűvész gondoskodik arról, hogy mindenkinek tátva maradjon a szája” – mondta Ádám Kata, a STRAND Fesztivál vezetője.

A STRAND Fesztivál Zamárdiban augusztus 23-án indul, és négy napig tart. Már a hónap elején elfogytak a bérletek, és a szervezők szerint a napijegyekre is hasonló sors vár. A cirkuszi produkciók mellett száznál is több koncert és művészeti program várja a vendégeket.

Miénk ez a cirkusz, itt mindenkire szerep vár

„Ez a mondat tökéletesen kifejezi a szándékainkat. Olyan STRAND Fesztivált szeretnénk idén felépíteni, ahol valóban mindenkire szerep vár, legyen szó fellépőről vagy éppen a közönségről, felnőttekről, diákokról, gyerekekről” – mondja Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója és a dal producere.

Egy igazán különleges csapat, a STRAND ALLSTARS dolgozta fel a dalt, a Margaret Island, Karácsony János, Schoblocher Barbi és a Valmar közreműködésével, a klipet és a cirkusz világát idéző fotókat pedig Nánási Pál jegyzi.

A feldolgozás a Margaret Island munkája, ebbe szálltak be a felkért művészek, énekesek. Lábas Viki elmondta, hogy balatoni lányként kis korában minden nyáron megnézték az arra járó vándorcirkuszokat a családdal, ez szinte kötelező eleme volt a nyárnak.

Ezért igazán nosztalgikus élmény lesz számomra, hogy épp a Balaton partján eleveníti fel ezt a hangulatot a STRAND Fesztivál. Helyi látványosság minden évben, mikor az elefánt a Balatonban fürdik.

Kiemelt pillanatban lépett szövetségre idén a cirkuszművészetet központi motívumának választó STRAND Fesztivál és a Fővárosi Nagycirkusz. Szeptemberben indul a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola négy, ösztöndíjjal támogatott BA/MA képzése lovasakrobata, bohóc, cirkuszi táncos és kortárstánc szakokon. A fesztiválozók – mivel augusztus végén, a STRAND Fesztivál idején még lehet jelentkezni a pótfelvételire – artistaművészek segítségével ki is próbálhatják majd egy rendezvénykamionon a légtornászeszközöket.

A Fővárosi Nagycirkusz világszínvonalú produkciókat is elhoz Zamárdiba a futó műsoraiból: az orosz Vladimior Erofeev görgőegyensúlyozó/rolla-bolla és a Markin család perzs számaiban, valamint a venezuelai Gilbert Takamura magasdrót-produkciójában gyönyörködhet majd a közönség a koncertek között

– emelte ki Csicsely Zoltán, a Fővárosi Nagycirkusz produkciós menedzsere.

Bohócdokik is strandolnak

„Büszkék vagyunk rá, hogy a majd három évtizede működő alapítvánnyal idén együtt alakíthattuk ki a fesztivál bohócprogramját, teret adva ennek az általunk is nagyra becsült nemes missziónak” – tette hozzá. Csicsely Zoltán. Az országszerte 17 gyermekkórházat látogató, speciálisan képzett bohócdoktorok a nevetés gyógyító erejét most a fesztivál látogatóinak is elhozzák. Találkozhatunk velük a Piros Orr sátorban, a színpadokon, de a fesztiválon bárhol felbukkanhatnak.