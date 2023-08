Nem tűrik meg a háborút Európa közepén

A pacifizmus eszménye szerint nincs olyan morális ok, amely feljogosít valakit mások meggyilkolására, épületeinek lerombolására, otthona elpusztítására. Nem fogadható el olyan cél, amely szentesítené ezeket a tevékenységeket, így

a pacifizmus nem tud azonosulni a békeharccal sem.

Minden háborút, minden hadviselést immorálisnak tart. A pacifizmus jeles képviselői Csontváry Kosztka Tivadar és Aj Vej-vej is, és bár az ő alkotásaik nem jelennek meg a falakon, számos külföldi és magyar alkotó munkáit bemutatják.

Márton Péter, a tokaj-hegyaljai Tállyán lévő Oroszlános Borbirtok tulajdonosa fontosnak tartja, hogy a tokaji borkultúrához szervesen kapcsolódjon a kortárs művészet világa, míg Berger Anna, a tállyai Artistalle művésztelep vezetője az idén nyáron több mint száz alkotót fogadó művésztelep sikeres működéséről beszélt a kiállítás sajtótájékoztatóján augusztus 8-án.

Gulyás Gábor messzebbről indított: vajon mi lehet manapság a napnyugati ember szellemi koordináta-rendszerének a kiindulópontja? Amerikai és ázsiai példák számbavétele után arra jutott, hogy számunkra jelenleg a meghatározó origó az Ukrajnában zajló háború.

Alkotók széles skálája

A kiállító művészek legalább annyira pacifista gondolkodásúak, mint a kurátor, így alkotásaik is ezt tükrözik majd. Tállyán a kiállító művészek között szerepel Victor Sydorenko, Oleg Kulik és Yoko Ono is, de magyar alkotók munkáit is megtekinthetik a látogatók: Asztalos Zsolt, Bukta Imre, Csurka Eszter, drMáriás, feLugossy László, Kusovszky Bea, Nagy Kriszta, Németh Ágnes, Orosz István, Rabóczky Judit, Szirtes János és Verebics Ágnes alkotásai is bekerültek a válogatásba, amely a háború és béke jeligére lett felhúzva.

A kiállítás nem korlátozódik egyetlen helyszínre, Tállya több pontján is megtekinthetők az alkotások:

az Oroszlános Borszálló udvara és pincéje,

az Oroszlános Borbirtok halastava,

az Oroszlános ház,

az egykori katolikus leánynevelde,

a Mailloth-kastély,

a Rákóczi-kúria,

a Huszita-ház,

az Arsitalle Műteremház,

és az Alkotóház is kiállítótérré alakul.

Nem támogatták

A szeptember 8-tól október 25-ig nyitva tartó kiállítás állami szubvenció nélkül, magántámogatásokból szerveződik, a jegyárbevételekből pedig az ukrajnai háborús áldozatokat támogatják a szervezők.

A megnyitó időpontja, szeptember 8. egyébként jeles nap: Szűz Mária születésnapja, a katolikus és ortodox egyház által is ünnepelt Nativitas Beatae Mariae Virginis. A megnyitó napján egy rendkívüli szabadtéri pop up kiállítást is szerveznek Tállya utcáin (rossz idő esetén a pincékben), amelynek keretén belül minden olyan művész kiállíthat, aki szimpatizál a pacifista felfogással.