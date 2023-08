Meghalt Robbie Robertson, a The Band oszlopos tagja

80 évesen, Los Angeles-i otthonában hunyt el Robbie Robertson, a The Band kanadai–amerikai együttes gitáros-dalszerzője.

A The Band tagjai eredetileg a rockabilly-énekes, Ronny Hawkins bandájaként, a The Hawksként kezdték, írja az MTI.

A zenekar 1965 és 1966 között Bob Dylan kísérőzenekaraként turnézott Amerikában.

Az amerikai–kanadai banda a hatvanas évek végére a The Band néven lett világhírű. Levon Helm dobolt, Robertson gitározott, Garth Hudson és Richard Manuel billentyűs hangszereken játszott, Rick Danko basszusgitározott.

A legbefutottabb számaik az Up on Cripple Creek, a The Weight és a The Night They Drove Old Dixie Down voltak.