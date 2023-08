A margate-i (Délkelet-Anglia) Rhodes Galleryben látható az ADHD Hyper Fixation And Why It Looks Like I Love Pedro Pascal (ADHD-hiperfixáció, és miért látszik úgy, hogy szerelmes vagyok Pedro Pascalba) című kiállítás. A művészeti kiállítást maga Pedro Pascal is szerette volna megtekinteni, de sajnos nem jutott be az épületbe, mivel az aznap zárva volt – írja a Sky News.

A galéria azt nyilatkozta, nagyon sajnálja, hogy a The Last Of Us és a Narcos sztárja, Pedro Pascal nem tudta megnézni a róla szóló kiállítást.

Heidi Gentle Burrell művésznő, aki 14 képet készített a színészről, azt mondta, igazán különleges lenne, ha a hollywoodi sztár visszatérne, hogy megnyugtathassa őt, nem megszállott.

Miután több mint hat hónapig bámultam az arcát, jó lenne találkozni vele

– tette hozzá.

A 48 éves Pascal vasárnap érkezett a galériába Russell Tovey színésszel és Robert Diamenttel, aki egy másik galériát vezet Margate-ben. A trió egy szelfit is készített a galéria előtt, de ennél tovább nem jutottak, mivel az zárva volt.

A szelfi miatt a képek eladásai fellendültek, és a szeptember 1-jéig tartó kiállítás hatalmas figyelmet kapott.

Burrell elmondta, hogy a projekt akkor kezdődött, amikor Pascalt a Trónok harcában és a The Last Of Us sorozatokban látta.

Abban az időben ADHD-s voltam, és csak néztem őt egy csomó dologban, és azt gondoltam, hogy valójában hihetetlenül érdekes arca van. Fantasztikus lenne, ha visszatérne, így untathatnám őt az ADHD-ról, és megnyugtathatnám, hogy nem vagyok megszállott

– mondta a nő.