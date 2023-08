Az USA-tól Olaszországig mindenki megfordult a Sziget legérdekesebb színpadán

Az ibis Music és az ALL, azaz Accor Live Limitless idén is együtt hozzák el a kevésbé ismert, de annál tehetségesebb előadókat a világ minden tájáról a Sziget Fesztiválra. Kis hazánktól Európa különböző országain keresztül egészen az Egyesült Államokig repülhetünk, ha ezt a színpadot választjuk. Ráadásul a fesztiválhoz hűen erre a helyszínre is a műfaji kavalkád jellemző, így mindenki megtalálhatja a kedvenc új énekesét vagy zenekarát.

A magyar előadók között olyan nevek szerepelnek, mint a Z generáció egyik legsikeresebb producere, Hundred Sins, a The Devil’s Trade és az Anima Sound System. Az indie műfaj kedvelőinek tökéletes a színpad, hiszen az Egyesült Királyságból érkezett Amber Run, az első lemezét idén megjelentető M. Byrd és a belga The Haunted Youth is ezt a stílust képviseli. Természetesen az elektronikus zene sem maradhat el. Az észt NOËP és a lengyel Baasch szerda és csütörtök este pörgetik fel a bulizókat. A rap rajongói sem maradnak koncert nélkül, hiszen az Olaszországból érkező Mezzosangue brutál erejével érkezik a Szigetre. A zenekar között a folk műfajt erősíti az ír The Mary Wallopers, míg a litván shishi triója saját leírásuk szerint „zero-waste trash-music” zenéjükkel bővítik a Sziget line-upját.

Azért idén sem maradtunk metál nélkül. Az olasz Stain The Canvas már bejárta Európát az Attila nevű banda előzenekaraként, Budapesten is láthatta őket a közönség. A srácok most is hatalmas bulit csináltak úgy, hogy viszonylag kevesen jöttek át YUNGBLUD-ról. A zenekar énekese életük legjobb koncertjeként élte meg a Szigetet, és azt üzente, hogy hamarosan visszatérnek hazánkba.

A hip-hop/pop-punk szcéna új üdvöskéje, Morgan Parriott, azaz Call Me Karizma is felpörgette az Európa Színpadot. A 28 éves énekes 2015-ben már Mod Sun és Blackbear rapperekkel turnézott, az évek során pedig három stúdióalbumot adott ki. Sikerét a virális TikTok videóinak és közösségi média jelenlétének is köszönheti. Azt gondoltuk, hogy este tizenegykor már nehezen lehet élőzenés bulit csinálni a Szigeten, de pozitívan csalódtunk. Parriott olyan bulit csapott a fesztivál elrejtett színpadán, hogy azt sokan megirigyelnék. A banda amúgy simán elfért volna a Freedome sátorban, mert meglepően sokakat érdekelt a koncert.

Azt se tudjátok ki vagyok

– mondta az énekes, de nagyobbat nem is tévedhetett volna, hiszen mindenki üvöltve énekelte a dalait.

7 Galéria: Call Me Karizma a Szigeten Fotó: Karip Tímea / Index

Az Európa Színpad igazi „szigetes” helyszín, ahol a mainstreamtől egészen eltávolodó zenekarokat láthatunk. Azt gondolná az ember, hogy itt kis nevek lépnek fel, mégis egy-egy előadó hatalmas rajongói bázissal bír. A Stain the Canvas és a Call Me Karizna után biztos, hogy a nagy fellépők közben és után ide érdemes ellátogatni.

(Borítókép: Call Me Karizma a Szigeten. Fotó: Karip Tímea / Index)