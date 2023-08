Őrjöngött a közönség a Sziget LMBTQ-sátrában

Minden éjjel 23 órakor szivárványba borul az amúgy is színes Magic Mirror. A Queenz – The Show with Balls című drag show rengeteg embert vonz a nagyszínpados bulik lecsengése után.

Aki még nem járt (jó) drag show-n, az nem tudja, miről marad le az életben. Kétségkívül a legszórakoztatóbb műfajok egyikéről beszélünk: a produkciók zöme – természetesen az adott előadó erősségeit figyelembe véve – amolyan „mindent bele” performansz. Egyszerre tartalmaz énekes elemeket, profikat megszégyenítő koreográfiákat, dumaszínházat, divatbemutatót, humort és miegymást.



Egy (jó) drag előadó egy kicsit mindenhez is ért, nála jobban azonban senki nem ért a szórakoztatáshoz – ez kiderült szombat éjjel is a Magic Mirror sátrában, miután öt, a szivárvány különböző színeibe öltözött díva lépett színre negyed tizenkettő magasságában. (Hiszen, amolyan dívásan, negyedórát késtek...)

Varázslatos közeg

A fesztivál LMBTQ-témákat és -előadókat felvonultató helyszíne idén is a Magic Mirror. A legszínesebb sátorban lép színre minden este 23 órakor egymaréknyi drag queen a Queenz – The Show with Balls című előadásával.

14 Galéria: Queenz – The Show with Balls Galéria: Queenz - The Show with Balls (Fotó: Karip Tímea / Index)

Szombat éjjel sem volt ez másképp, felszántották a színpadot a színpompás öltözékeket viselő brit drag queenek: Bella Du Ball, Billie Eyelash, Dior Montay, Candy Caned és ZeZe Van Cartier.

Mi az a drag? A drag előadó kizárólag szórakoztatás céljából átalakuló művész. A drag queenek többsége női alakot öltő férfi vagy nem bináris előadó, de vannak női drag queenek, sőt férfinak öltöző női drag kingek is. A drag művészek nem összekeverendők a transznemű emberekkel, ugyanakkor transznemű ember is lehet drag művész. A drag célja tehát inkább a szórakoztatás, semmint kizárólag a nemi identitás kifejezése.

A produkcióra a Sziget harmadik napján is hatalmas tömeg volt kíváncsi, már fél tizenegy körül úgy tűnt, egy tűt nem lehet majd leejteni a nézőtéren. Az érdeklődő szigetlakók türelmesen várták a bebocsást a sátorba, és amint a színpad rendbetétele után kinyíltak a kapuk, versenyt futottak egymással a jobbnál jobb helyekért – ami egy drag show esetében a lehető legközelebb van a pódiumhoz.



A körülbelül egyórás show – természetesen – a valaha volt legnagyobb LMBTQ-himnusszal, Lady Gaga Born This Way című slágerével indult. A queenek egymás után énekeltek, és a hangjukat hallva úgy tűnt, egy valódi koncertre jöttünk, olyan jól nyomták.

Popdívák a színpadon

Nincs új a nap alatt, a Queenz hozta a papírformát: az est folyamán elhangzottak a legnagyobb popdívák által valaha színre vitt dalok. A Spice Girls-feldolgozás után az előadók megemlékeztek a néhai Tina Turnerről a Proud Maryvel, elővették Cher klasszikusát, a Believe-et, valamint az I Will Survive című Gloria Gaynor-darabot is.

14 Galéria: Queenz - The Show with Balls Fotó: Karip Tímea / Index

A queenek bevonták a közönséget is a produkcióba, akik, bár az elején még megszeppenve mocorogtak a székek között, az idő múlásával egészen belejöttek a buliba. Tagadhatatlan, hogy ezek a slágerek még azokat is megmozgatták, akik nem feltétlenül voltak tisztában azzal, milyen is egy drag show, esetleg előítéletekkel léptek be a sátorba.

A jó buli ugyanis örök, legyen az előadó nő, férfi vagy akármi és akárki.

A közönség annyira bemelegedett, hogy szó szerint a székeken állva ugráltak. Volt itt minden: táncpárbaj, poénkodás néhány helyes (ám az előadók legnagyobb bánatára házas vagy éppen kapcsolatban lévő) nézővel, közös éneklés a közönséggel és persze az elmaradhatatlan „szentbeszéd”, vagyis hogy mindannyian úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk, és szeretni márpedig emberi jog.

A műsor végén többen elégedetten konstatálták, hogy a (jó) drag előadók a Sziget Fesztivál talán legélvezetesebb műsorát produkálhatják.

(Borítókép: Karip Tímea / Index)