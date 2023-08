Még listavezető száma sincs, de felrobbantotta a nagyszínpadot

Mimi Webb a zenemegosztók egyik kedvenc Z generációs énekesnője, neve az összes toplistán és lejátszási listán megtalálható;

pláne, ha szerelmes popslágerek után kutat az illető.

Bár az első nagylemeze 2023 tavaszán jelent meg, Webb már tizenévesen slágereket termelt. Nevéhez olyan számok köthetők, mint a Dumb Love, a Good Without, a Ghost of You és a House on Fire, amelyeket a Hajógyári-szigeten is előadott a sokszínű és lelkes közönségnek.

Az énekesnő produkciója felülmúlta a várakozásokat, hiszen kiderült: nemcsak szép, de énekelni is tud, méghozzá hatalmasat. Kár, hogy úgy istenigazából csak egyszer engedte ki a hangját, ám a halkabb, visszafogottabb éneklésből is kiszűrhető volt, Webb bizony jól szól.

Mimi Webb a koncertje előtt villáminterjút adott a lapunknak, néhány gondolatot megosztva

a karrierjéről,

az inspirációjáról

és jövőbeli terveiről.

Tudatos előadó

Példaképei között Amy Winehouse, Ella Fitzgerald és Etta James is szerepel, ön mégsem dzsessz- vagy souldalokat ír, hanem popzenét. Mi ennek az oka?

Más az ízlésem, és más a munkásságom. Nagyon szeretem a dzsesszt, de nem hiszem, hogy képes lennék ebben a stílusban alkotni.

Ekkora a különbség a dzsessz- és a popzene írása között?

A dzsessz inkább akkordokból és dallamokból áll, amelyek kihagyhatatlanok a dalszerzésnél. Én azonban – a koromból adódóan – a popgeneráció tagja vagyok, mindig is a popzene inspirált.

Szóval ez korfüggő.

Mindenképp, bár ez attól is függ, hogy ki milyen stílust kedvel, milyen zenét szeretne csinálni.

Cél a toplisták uralma

Tavaly elhalasztotta a Ghost of You című dalának premierjét, mert a szám tervezett megjelenésekor meghalt II. Erzsébet királynő. Ennyire a brit toplistákra fókuszál?

Nemzetközi viszonylatban gondolkozom, nem csak az Egyesült Királyságban. Célom, hogy minél szélesebb körben ismerjenek, minél több helyen játsszak, minél több hallgatót szerezzek.

A hagyományos koncerteket vagy a fesztiválokat szereti jobban?

Jobban szeretem a saját koncerteket, hiszen ott a rajongóimnak játszhatok, de egy fesztivállal sosem lőhetsz mellé. Az utóbbi mindig nagyon jó élmény.

Meg több néző…

Igen.

Ahogy látom, főleg szerelmes dalokat ír.

A saját életemből merítek ihletet. A szerelmet vagy szakítást átformálom egy dallá, amelyhez mindenki kötődni tud valahogy. Szeretem megragadni a dolgokat, és sokkal dramatikusabban előadni őket, mint ahogy azok megtörténtek.

Mik a rövid távú céljai?

Minél többet szeretnék turnézni, és minél több embert üdvözölni a hallgatóim körében. Ja, szeretnék egy listavezető számot is kiadni.

Nincs még listavezető száma?

Nincs.

(Borítókép: Mimi Webb koncertje a Sziget Fesztiválon 2023. augusztus 12-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)