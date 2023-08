Mennyire nagylelkűek a fesztiválozók a Szigeten?

A miniatűr társadalmi kísérlet alapjául egy külföldi játék szolgált: Double it or take it! – azaz Duplázd meg, vagy vidd az egészet!

Italgyűjtésbe kezdtünk, ami egy doboz sörrel indult.

A résztvevők megkapták a lehetőséget, hogy elvigyék az összes addig összegyűlt italt, vagy kipótolva azt továbbadják a következő csoportnak. Jelen esetben a fesztivál árait tekintve megelégedtünk plusz egy doboz sör hozzáadásával a duplázás helyett. Vajon meddig jutottunk el, és mennyire voltak nagylelkűek a szitizenek? A videóból kiderül!