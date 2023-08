Nem ciki a K-POP, külön színpadot kapott a Szigeten

A K-POP dance workshop hallatán elsőre valami felettébb sztereotip látványra számít az ember: színes hajú, fiúbandás kitűzőkkel teleaggatott hátizsákú, karpántos, szemüveges, bő ruhákba öltözött kamaszlányokat képzel oda a Sztereó színpadra, amint egy fiatal férfi szavait (és mozdulatait) isszák.

A realitás azonban szerencsére vagy sajnos (?), de eltér a képzelettől. Fiúk és lányok, férfiak és nők, fiatalok és idősebbek is együtt gyakorolják a mozdulatokat a koreográfussal. Nem számít, hogy ki amatőr, és ki profi, itt mindenki most találkozik először egymással és persze a koreai lépésekkel is. Na jó, az utóbbi talán egy kicsit túlzás.

Fáradhatatlan Sziget-lakók

Még a fesztivál ötödik napján, több mint harmincfokos hőségben is képesek voltak a vállalkozó szellemű Sziget-lakók táncolni: a negyvenperces workshop egy valódi edzéssel is felért, még a nagyszerű koreográfus, Jay Kim is levegő után kapkodott egy-egy félperces szünet közben.

A fiatal táncoktató a szakmában nagy névnek számít, a 1Million Dance Studio instruktora és a Loen Entertainment tánctanára volt, továbbá népszerű művészekkel – Park Jaebeom, THE BOYZ, Mamison, Luhan, Lim Jisoo, KAACHI, Playback – is dolgozott már együtt.



Jay Kim tudta, mitől döglik a légy: már a táncolás kezdete előtt lenézett a színpadról az akkor még csak maroknyi csapatra, és az öltözékük láttán rögtön megjegyezte, hogy

Azta, pont úgy néztek ki, mint a profi táncosok!

Mint kiderült, a hétfői csapatban két profi táncos is volt, de a többiek amatőrök voltak. Ez azonban ki nem derült volna, hiszen a többség legalább olyan jól nyomta, mint profi társaik.

Egyszerű, de nagyszerű

Jay Kim egy (állítólag) egyszerű, alig egyperces koreográfiát tanított meg az érdeklődőknek, bár elmondása szerint

a könnyű mozdulatokat néha sokkal nehezebb végrehajtani, mint a bonyolultakat.

Ez meg is látszott, hiszen némelyik résztvevő még a szimpla (felemelt karos) integetéssel, pontosabban a tempó elkapásával is bajban volt. Körülbelül fél percig, aztán ők is hamar felvették a ritmust.

Az instruktor a színpadon kezdte meg az oktatást, ám az óra felénél lejött a tömegbe, amely időközben szépen megszaporodott – legalább ötven táncos és ugyanennyi bámészkodó szigetes nézte a produkciót –, és beállt közéjük, úgy folytatta az oktatást.

A mozdulatok zöme nem kimondottan a K-POP-videókból ismert mozdulat, hanem átlagos tánclépés volt, de azért néhány tipikusan K-POP-os részt is beletett a koreográfus.

Vicces volt látni, hogy olyan fesztiválozók is megálltak nézni (vagy levideózni) a workshopot, akikről mindent hittünk volna, csak azt nem, hogy K-POP-zenére buliznak. A foglalkozás azonban remekül sikerült, és kétségkívül üde színfoltja volt a fesztiválnak.

(Borítókép: Táncosok 2023. augusztus 10-én. Fotó: Németh Kata / Index)