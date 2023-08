Mindketten tizennyolc évesek és ártatlanok voltak

Újrahangolja a Múviláv – Majdnem, mint a filmeken című előadását Trokán Nóra és Klem Viktor. A produkció az Orlai Produkció 2023/24-es évadának egyik nagy dobása lesz. A kettős által játszott darab a filmtörténet ikonikus jelenetei és legromantikusabb dallamai köré épül – ahogy megírtuk korábban.

A ZENÉS ROMKOM új otthona 2023 SZEPTEMBERÉTŐL a 6SZÍN.

A hírt most Klem Viktor is megosztotta a Facebook-oldalán. A színész korábban a papageno.hu-nak beszélt az előadás születéséről. Mint fogalmazott, évek óta motoszkált a fejében ez a revü – színház – koncert – film műfajokat találkoztató előadás. Amikor Trokán Nórát felhívta, picit izgult, mert tudta, mennyire elfoglalt színésznő.

Szerencsére gyors igent vágott rá. Úgy látom, a kezdeti lelkesedésünk azóta is exponenciálisan növekszik, sikerült megteremteni a vágyott játszóteret, ahol ez a különös formát öltő történet igazán élvezetesen elmesélhető.

Összekapcsolt minket a humor

Klem Viktor arról is beszélt, hogy Trokán Nórával a Színház- és Filmművészeti Egyetemen osztálytársak voltak, a szakmát többek között Marton Lászlótól, Forgács Pétertől, Méhes Lászlótól tanulhatták. „Két kajla kölyökkutya – így emlékszem magunkra. Mindketten tizennyolc évesek, ártatlanok és nagyon naivak voltunk, amikor odakerültünk. Nagyjából egyszerre kezdtünk filmezni is később, talán már az egyetem alatt, de főleg a diploma átvétele után.

Nóriban mindig imádtam a természetességét a megjelenésében, a magatartásában és a színészi játékában egyaránt. Emellett mindig összekapcsolt minket a humor, amiből tengernyi sok van neki. Nagyon meg lehet őt nevettetni, és sokszor bizony Nóri is ledönti a székről egy megfelelő poénjával a társaságot.

Korábban a Balaton partjára is ellátogattunk, ahol a Kultkikötő öt helyszínen kínált programokat. Mi a Múviláv című előadás premierjét is megnéztük. A balatonszárszói szabadtéri színház anno moziként üzemelt, a darab így stílusos helyen debütálhatott. A Csukás Színház tetővel fedett, így a délután még szemerkélő eső sem riasztotta el az embereket, a négyszázötven férőhelyes nézőtérre szép számmal érkeztek. Az épület hangulata barátságos, zöld növényzettel benőtt félfalai a színház alapmisztikumára is rátesznek egy lapáttal.

A karakterek pár perc alatt felidézik azt a mindenkinek ismerős állapotot, amikor két ember láthatóan vonzódik egymáshoz, de még keresik a közös pontokat, hogy utat adjanak a közeledésnek. Végül a mozik, a filmek nyelvét hívják segítségül ehhez a játékhoz, így nézőként régi klasszikus, illetve újabb, de egyértelműen kultfilmek fontos jelenetein keresztül nézhetjük végig kapcsolatuk alakulását.