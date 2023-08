Egy 200 méteres kötélcsúszdán csapat a ValMar Zamárdiban

Körbejártuk a helyszínt, és megnéztük, mit érdemes meglátogatni, és milyen napközbeni cirkuszos programok várják a fesztiválozókat. A hőségriadó ellenére rengetegen vettek részt Magyarország legnagyobb kidobós játékán a Balaton-parton.

Két nagyszínpad is találkozható egy helyen, így csak pár métert kell sétálnunk a következő fellépő előadására. Egy 200 méteres kötélcsúszdát is felépítettek, amelyen a nagykoncertek tömege felett szerezhetünk életre szóló élményt. Szombaton a ValMar zenekar is tesztelheti a kilátást fentről.

Ezúttal a fesztivál közepén egy igazi művésztelep alakul, hat konténerben számos galéria, rengeteg művész személyesen, a csodálatos alkotások pedig eredetiben láthatók, miközben a közönség a művészekkel együtt alkothat.

Egy fesztivál nem csak a zenéről, a „kulturális táplálékról” és az italokról szól. A Strand szervezői a StreetKitchen csapatát kérték fel, hogy válasszák ki, mely éttermek, illetve food truckok vegyenek részt a rendezvényen.