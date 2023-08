Budapesten és Kolozsváron is lenyűgözte a közönséget a Mandoki Soulmates

A Mandoki Soulmates Leslie Mandoki vezetésével a legnagyobb angol progresszív rock és amerikai fusion jazz ikonjainak esszenciáját ötvözi. Tagjaik között olyan legendás és fáradhatatlan tagok vannak, akik összesen 35 Grammy-díjjal büszkélkedhetnek. Nick van Eede, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Richard Bona, Tony Carey, Till Brönner, Bill Evans, John Halliwell és Fausto Beccalossi – ők mind otthonra találtak a Mandoki Soulmatesban. Ezeken a koncerteken a zenei lécet magasabbra emelték, mint valaha, mely nem csupán a dallamokról és ritmusokról szólt, hanem szinte transzcendentális élmény volt, mely olykor mély elmélkedéshez, a magasabb tudatállapotokhoz, a spirituális tapasztalatokhoz vagy a művészi alkotás mélyebb dimenzióihoz kapcsolódott.

Ezúttal Bartók Béla nyomán, az erdélyi magyar népzene gazdag hagyományait ölelte át a Mandoki Soulmates. Az aranylemezes mesterművét, a Magyar képeket, élvezhette a magyar közönség itthon és Erdélyben is. Az előadás nem csupán a zenei virtuozitás bemutatásáról szólt, hanem az előadók közötti összhangról, az összetartozás erejéről, a békéről, megértésről, elfogadásról és nem utolsó sorban a szeretetről tett tanúbizonyságot.

Mindkét koncerten bemutatták az új dalukat a közelgő albumról, a DEVIL'S ENCYCLOPEDIA-t, mely a megosztott és radikalizálódó világ eseményeiből merített ihletet, különös hangsúlyt fektetve a jelenlegi közösségi média helyzetére.

A koncertek tapinthatóan összekovácsolták a közönséget, pillanatokra mindannyian részeseivé váltunk ennek a különleges zenei kalandnak, mely mély nyomot hagyott a szívünkben és lelkünkben... élményt, mely még sokáig velünk marad.

Nagyon megható számomra, és rendkívül jól esik látni, érzeni és átélni, hogy ilyen sokan eljöttetek és szerettétek a koncertjeinket. Ez egy sokkal mélyebb kapcsolat veletek, mint amit valaha is reméltem. Az életben az egyik legnagyobb ajándék az, amikor összegyűlünk és zenélünk. Ez nem csupán hangokból és dallamokból áll, hanem azokból az érzelmekből, pillanatokból, gondolatokból is, amelyeket a közönséggel, hallgatósággal közösen osztunk meg és élünk át.A legnagyobb elismerést mindig tőletek, a drága közönségünktől kapjuk, legyen az a világ bármely pontján. De számomra Budapesten játszani mindig egy különös élmény, mindig szívet dobogtató, hiszen itt születtem. Kolozsvár, Bartók Béla, Erdély és a Soulmates... igazán felemelő, megismételhetetlen és elmondhatatlan érzés.Minden egyes taps, mosoly és éljenzés olyan erőt ad nekünk, amely tovább ösztönöz minket a további zenék alkotásában. Hálásan köszönöm mindannyiótoknak, akik eljöttetek, akik támogatjátok a zenénket, és akik részesei vagytok a mi zenei közösségünknek. Nagyon szépen köszönöm a csodálatos zenészeknek és minden egyes kollégának, akik azon dolgoztak, hogy jó koncertek legyenek.A támogatásotok és a szeretetetek teszik emlékezetessé a közös pillanatainkat és élményeinket.

– mondta Leslie Mandoki.

Fotó: Mandoki Soulmates

„Álomszerű este volt az augusztus 18-ai! A háttérben a gyönyörű Bazilika, a színpadon mellettem pedig olyan világsztárok, akiket eddig én is csak a nézőtérről figyelhettem. Minden percét imádtam nem csak a koncertnek, de a próbaidőszaknak is. Leslie olyan profizmussal és szeretettel rakta össze ezt a koncertet, hogy annak minden pillanata emlékezetes marad számomra!” – fogalmazott Zsédenyi Adrienn.

„Nagyon hálás vagyok, mert fergeteges volt a koncert. Nekem szakmailag és emberileg is életre szóló élményt adott ez a fellépés. Még most sem fogom fel! Köszönöm, hogy részt vehettem ebben a projektben!” – így Molnár Ferenc Caramel.

A koncerten a Mandoki Soulmates mindent beleadott, és pontosan azt nyújtották, amire vágytunk: egy fantasztikus, csodálatos, feledhetetlen produkciót. A precízen összeállított koncertprogram kifinomultsága, a megkomponált műsor és a spontaneitás tökéletes egyensúlyának lehettünk tanúi. Budapesten, a Szent István Bazilika monumentális épülete, tökéletes hátteret nyújtott a színpadnak, mint ahogy Kolozsváron a Mátyás szobor és templom szinte beszélő történelmével járult hozzá az est hangulatához.

Kevés igazán nagy és meghatározó pillanat van egy zenész életében, az enyémben egyik, eddigi legnagyobb a Mandoki Soulmates koncert volt! Világhírű ikonokkal, akiket eddig csak felvételeken csodálhattam, most velük együtt alkothatunk egy csapatot és muzsikálhatunk egymás és a közönség örömére! Hálás köszönet jár ezért Leslie Mandokinak, hogy invitált erre az életre szóló zenei álomra! Bízom a folytatásban!

– mondta Mező Misi.

„Köszönöm a három zseniális magyar művésznek, a drága Zsédának és a két nagy tehetségnek: Mező Misinek és Caramelnek a részvételüket, hogy az én angolszász ikonikus legendákból álló csapatommal muzsikáltak” – tette hozzá Leslie Mandoki.

„Nagyszerű volt látnom a Mandoki Soulmates sikeres koncertjét a Bazilikánál. A világ legismertebb és legtehetségesebb zenészei a jazz-rock hangulatában adhatták tudásuk csúcsteljesítményét az előadás alatt. Szinten nagy élmény volt látnom és hallanom László Bencker barátom és anno-beli szobatársam varázslatos zongorázását a legelső sorból. Csak gratulálni tudok minden előadónak a felejthetetlen estért. Drága Leslie barátom, ez igazán nagyszerű koncert volt, nagyon büszke vagyok rád és szeretettel gratulálok!” – így Csupó Gábor. Ő szintén magyar származású világsztár, akivel kéz a kézben disszidáltak Magyarországról, most már Los Angeles-i filmművész, akinek két csillagja is van a Walk Of Fame-en.

A harmadik disszidens jóbarát is megörvendeztette a közönséget, amikor egy dal erejéig csatlakozott a művészekhez. Ő nem más, mint Bencker László, akit itthon a zenész körökben inkább Szücs Laca néven ismernek. Leslie-vel hosszú évtizedeken át tartó művészi partnerséget ápoltak, és a közönség számára is felejthetetlen pillanatokat hoztak létre. A koncert után a három örök lázadó ismét összeült, és éjszakába nyúló beszélgetés vette kezdetét. Emlékeztek arra az időre, amikor a kommunista kultúrpolitika minden lehetőségtől megfosztotta őket, és még egy útlevélhez sem jutottak. Az elnyomás ellenére sem hagyták, hogy elvegyék tőlük a szabadságot és a zenéjüket. Azóta ez a három pesti srác járja a világot, és az emlékekkel gazdagított történeteik megörökítik a szabadság és a kitartás fontosságát.

A Soulmates összes zenéje valójában egy igen különleges kombináció, amely Leslie mélyreható zenei hatásainak és stíluskeverésének eredménye. A rocktól a jazzig, sőt a popig terjedő muzsika Leslie kreatív energiájának és tehetségének szüleménye... Progresszív gondolkodású, nem csupán a zenei vezetőként, de alkotásaiban énekesként és hangszeresként is részt vesz a produkciókban

– fogalmazott Al Di Meola.

„A zenéjében mély mondanivaló rejtőzik, amiben mi is hinni tudunk. Telis-tele történelemmel és élettörténetekkel, amelyek egy angol fiú számára, mint én, sosem voltak megtapasztalhatóak. Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek ennek az útnak, mely Leslie számára kemény feladat is egyben, hisz mentorként és barátként, energiájával árasztja el a körülötte lévőket. Egy igazi zenei csoda, aki annyi év után is töretlenül sikeres marad” – mondta Nick van Eede.

„Leslie nem csak ötvözi a zenei stílusokat, de olyan mesterien bánik vele, akár egy festőművész a színekkel. A zenéje által időtlen szépséget és sokszínűséget varázsol, - mindezt egyedi képességeivel egyesíti” – így John Helliwell.

„Leslie az, aki minden elemet egyben tart, az igazi lelke a Mandoki Soulmates-nek. Fáradhatatlan energiával rendelkezik, amelynek forrása rejtély, és sosem hagyja cserben.Mágikus módon forrasztja össze az muzsikát és minket.A Soulmates nélküle nem lenne” – fogalmazott Mike Stern.

„Zenészeket, közönséget, embereket, ötleteket egyesít rendkívüli vízióival, mellyel nem mindenki büszkélkedhet. Leslie Mandoki tehetsége nem csupán a zenei területre szorítkozik, hanem a szellemi és emberi dimenziókat is átöleli. Őszinte egyéniség, aki nem csak álmodozik, hanem megvalósít” – így Richard Bona.

„Minden zenészünk meghatározó zenei karriert futott be külön- külön is, de hűségünk a Mandoki Soulmateshez kivételes. A világ különböző pontjain játszunk, és a Soulmates koncerteken való találkozások minden esetben különleges. Leslie ereje és elhivatottsága kifogyhatatlan” – mondta Tony Carey.

„Leslie Mandoki, a fúziós zene nagymestere, egy varázslatos és érdekes zenei világot teremt, amit egyedül ő képes megalkotni. Mindig izgalmas muzsika születik a kezei alatt, mely mély hatással van mindazokra, akik belemerülnek a hangok birodalmába” – fogalmazott Bill Evans.

Mi, zenészek, ezekben a vészterhes időkben alázatos hálával tartozunk a közönségünknek. A hangunk az csak annyira erős, amennyire a közönségünk szeretete evvel minket megajándékoz. A dalaink arról szólnak, ami minket összetart, mi hidakat építünk, mint ez már Woodstock óta természetes feladata az igényes rock zenének. A mi hangunk a békéért a szabadságban, a szabadságban a békéért szól. A mi zenénk egy töltőtollal írt szerelmes levél a közönségünknek és nem pedig egy SMS. Szóljon a zene, a REALISTÁK UTOPIÁJA, mint ahogy az aktuális albumunk címe is ezt jelképezi a családért,a barátokért, a nemzetért, Európáért,a nagyvilágért. Hálás vagyok, hogy a közönség osztja velünk ezt a víziót egy emberséges, békés szabad világról, ahol nem a kapzsiság, hanem az odafigyelés és a szeretet zászlója lobog, ahol a különbözőségünkből kovácsolódik a szeretetteljes egység. A zene, amit mi játszunk, az arra alapul, amit én 22 évesen magammal vittem a Bem Rakparti klubból... Mindig is tüske marad a rock zene a társadalom húsában, és örökre azokkal vállalta a szolidaritást, akik a szabadságvágy által hajtva saját utakon jártak, nem a sorsot követve, hanem a sorsot alkotva

– zárta gondolatait Leslie Mandoki.

(Borítókép: Mandoki Soulmates)