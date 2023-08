Léptékváltás történik rövidesen a debreceni színházban

Az Uránia Nemzeti Filmszínházban köszöntötte Debrecen város kulturális alpolgármestere, Puskás István a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új vezetőit, Mátyássy Szabolcs igazgatót, Szabó K. István művészeti vezetőt és Nemes Zsófiát, az újonnan alakuló tánctagozat vezetőjét

„Ugyanaz a közös büszkeség tölt el minket debrecenieket, mint amikor közadakozásból 1865-ben megépült a cívisváros színháza, hisz olyan infrastrukturális kultúrafejlesztés végére értünk, amely nemcsak hazai, hanem regionális szinten is mértékadó – fogalmazott Puskás István.

Mátyássy Szabolcs július 1-jén vette át a színház irányítását, miután az előző igazgató, Gemza Péter mandátuma lejárt, a debreceni városvezetés pedig márciusban az ő pályázatát támogatta. Mátyássyt öt évre nevezték ki.

Mátyássy Szabolcs, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház új igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy az új vezetőség legfőbb célja a többtagozatos, négy játszóhelyes, szabadtéri színpaddal rendelkező intézményt a hazai, régiós és nemzetközi kulturális térképen is kiemelt helyre emelni, a helyi hagyományok tiszteletben tartásával, de az újítás szellemében – olvasható a teátrum közleményében.

A prózai, tánc- és operatagozat együttes jelenléte nélkülözhetetlen egy nemzeti besorolású teátrum esetében, így – lépcsőzetes építkezéssel – elengedhetetlen a három tagozat létrehozása rögtön a szeptemberi indulást követően

– mondta el, majd arról is szót ejtett, hogy a pályázatírás megkezdése előtt kérte fel Szabó K. Istvánt, hogy művészeti vezetőként csatlakozzon hozzá, mivel az a színházi esztétika, amelyet a rendező munkáiban képvisel, közel áll ahhoz, amelyet Debrecenben szeretne megvalósítani.

Hangsúlyozta, hogy csak olyat ígértek a pályázatukban, amit be tudnak tartani, megfogalmaztak nagy vállalásokat is, de ezeket meg is fogják tudni valósítani.

Politikai tartalom, állásfoglalás

A direktor korábban az Indexnek elmondta, nagy örömnek tartja, hogy a pályázatuk végére csatolt szakmai együttműködő nyilatkozatok között a külföldi és hazai nemzeti színházak vezetői mellett magyarországi független társulatok is megtalálhatók.

A művészeti kérdésekről – így a darabválasztásokról és rendezők hívásáról is – Szabó K. István fog dönteni. Személyes véleményem, hogy egy színháznak kötelessége reagálni az embereket érintő problémákra, és rezonálni akár a jelenünkre is. Ugyanakkor rendkívül veszélyesnek tartom, amikor valaki direkt politikai tartalommal és állásfoglalással tölti meg az előadásokat

– felelte arra a kérdésre, mennyire tervezi, hogy az egyes előadások a világban zajló eseményekre is reflektáljanak, mint például az Ukrajnában zajló háborúra.



A debreceni teátrum négy játszóhelyén összesen 16 premiert tart a 2023/24-es évadban. „Léptékváltás, ami Debrecenben történik, hisz az infrastrukturális fejlesztésekkel a Csokonai Nemzeti Színház Magyarország legnagyobb színháza lesz. Merészebb, erősebb és művészi léptékben is nagyon komoly változást hozunk” – mondta Szabó K. István az évadhirdető eseményen.

Európai színvonalú zenei színház megteremtésében gondolkodik Sándor Szabolcs karnagy, a színház frissen kinevezett zenei vezetője.

„Debrecen az ország második legnagyobb városa, épp ezért nagy csillag kell legyen Magyarország zenei térképén” – mondta. Sándor Szabolcshoz csatlakozva Kesselyák Gergely karmester, operarendező, aki Puccini Bohémélet című operáját vezényli majd, megerősítette: fontos, hogy az Operaházon kívül is legyen operaélet. „Amíg a vidéki operajátszás nincs rendben, addig az Operaház sem lehet” – hangsúlyozta.

A PR-Evolution Debrecen Kortárs Táncegyüttesnek négy saját bemutatója lesz. Az idén 20 éves társulat vezetője, Nemes Zsófia azt mondta, művészeivel arra fog törekedni, hogy a következő években a kortárs tánc szerves részévé váljon Debrecen kulturális életének. A Csokonai Teátrum első premierje Giacomo Puccinitől a Bohémélet lesz, amelyhez Szikora János érkezik a társulathoz rendezőként.