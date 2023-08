Lejárt a balatonfüredi Magyar Fordítóház szerződése

Tovább húzódik a balatonfüredi Magyar Fordítóház ügye. Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) irodalomszakmai igazgatója korábban az Indexnek azt mondta: a 2023. augusztus 25-én lejárt bérleti szerződés meghosszabbítása folyamatban van, ennek tervezetét hamarosan megküldik az alapítvány elnökének, Rácz Péternek.

Utóbbi szerint semmi tragikus nem történik, ha augusztus 25-éig nem írják alá az új szerződést, de megjegyezte, hogy a Magyar Fordítóház Alapítvány és a Petőfi Kulturális Ügynökség között nem működik jól a kommunikáció.

Nos, a határidő lejárt, a Magyar Fordítóház Alapítvány pedig újabb közleményt adott ki a Facebookon. Egyebek mellett azt írják, hogy a Magyar Fordítóház Alapítvány 25 évvel ezelőtt vállalta, hogy ­– alapító okiratának megfelelően – tevékenységével széles körben segíti azon kiváló fordítók munkáját, akik hivatottnak érzik magukat a magyar irodalom klasszikus és kortárs remekműveinek közvetítésére idegen nyelveken. Ennek érdekében 1997-ben átvették az akkor romos állapotban lévő Lipták Házat Balatonfüreden.

Az épületet felújították, hat apartmant alakítottak ki benne, később az emeleti szinten 7000 kötetes könyvtárat és szemináriumi teret hoztak létre, majd a kerti lakot is felújították és akadálymentessé tették.

2023. augusztus 26-ától azonban jogilag semmi nem szabályozza jelenlétünket a Lipták Házban, mert lejárt a ház használatára vonatkozó szerződésünk. Mostantól csak jogilag tisztázatlan körülmények között tudjuk folytatni tevékenységünket: szolgáljuk tovább a magyar irodalom közvetítésének ügyét, aminél hitünk szerint nincs hazafiasabb cselekedet. Két és fél éve szorgalmazzuk – eddig eredménytelenül – az épület további használatának lehetőségét rögzítő szerződés megkötését további 15 évre.

Hozzátették: „Ezt kívánja Lipták Gábor végakaratának őrzője is. Hiszen tudja: a háznak jó gazdái voltunk és vagyunk, és talán maradéktalanul teljesítjük azt a célt, amiért itt, Balatonfüred közepén – egyetértésben a városvezetéssel – végezzük a vállalt feladatot. Alapítványunk kötelessége megőrizni ennek a páratlan magyar intézménynek az egyediségét.”

Ebben korábban nagy segítséget kaptunk a mindenkori kulturális kormányzattól, külföldi partnereinktől és a bennünket támogató magánemberektől. Bizonyára erre törekszik a Petőfi Kulturális Ügynökség is, amelynek általános céljai megegyeznek a mi céljainkkal. Legyen ennek aktuális megnyilvánulása, hogy egyetlen napra sem engedi a házat jogilag bizonytalan állapotban működni, elküldi a ház használatára vonatkozó szerződéstervezetét, amelyben biztosítja számunkra az önálló, felelős működést.

Azt is írják, hogy a Fordítóház nem pusztán egy ház, hanem egy komoly hagyományokkal rendelkező szakmai műhely 1998-tól, immár 25 éve – kortól, irodalmi ízléstől és politikai hovatartozástól függetlenül.

„A fordítók pályázatának alapja a kiadójukkal kötött szerződés, illetve kiadói szándéknyilatkozat. Erős szakmai vezetés mellett évente legalább egy tucat műfordítói szemináriumot szervezünk különböző nyelvekből a műfordítói utánpótlás képzésére. A szemináriumokon külön figyelmet fordítunk arra, hogy a határon túli irodalmat is megismerjék a fiatalok. A fordítóházi tartózkodás minden vendégünknek máshol pótolhatatlan lehetőséget biztosít a szakmai kérdések megbeszélésére.

A ház felszereltsége Magyarországon egyedi, sőt a kelet-közép-európai régióban sincs hasonló. Működése speciális szakmai kívánalmaknak tesz eleget. Nem alaptalanul kedvelik a műfordítók, és kap elismerést az európai fordítóházak szövetségétől éppúgy, mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától.

Semmi tragikus nem történik

Rácz Péter, a Magyar Fordítóház Alapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta: először 2020 novemberében – Nádori Lídia, a Magyar Műfordítók Egyesülete elnökének társaságában – találkozott Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, akinek a figyelmét felhívták a 2023. augusztus 25-én lejáró szerződés meghosszabbítására.

A hangsúly a tervezeten van, mert nem szeretnénk olyan szerződést aláírni, amelynek tartalmába nincs beleszólásunk. Valamint azt javasoljuk, hogy a határozat további 15 évre szóljon, és szavatolja az önálló működést

– fogalmazott. Rácz Péter szerint semmi tragikus nem történik, ha 2023. augusztus 25-éig nem írják alá az új szerződést, de azért szorgalmazzák, mert minden szempontból megalapozott és jogszerű működésre törekednek.

Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) irodalomszakmai igazgatója az Indexnek azt írta: „Ahogy a korábbi években, úgy 2023-ban is az itt folyó munka közel 100%-át finanszírozza a Petőfi Kulturális Ügynökség, illetve a Magyar Kultúráért Alapítvány. Ezen túlmenően a Petőfi Kulturális Ügynökség 2023 januárjától fokozatosan átvette az Alapítványtól a ház fenntartásának költségeit (közüzemi költségek, biztosítás, riasztó stb.), hogy a változó, esetenként meglepetésszerű gáz- és villanyszámlák ne okozzanak az Alapítványnak fejfájást, ne kelljen elvonni a szakmai-alkotói tevékenységre szánt keretösszegből. A 2023. augusztus 25-én lejáró bérleti szerződés meghosszabbítása folyamatban van, ennek tervezetét hamarosan megküldjük az Alapítvány elnökének, Rácz Péternek.”

Nádori Lídia, az alapító jogokat gyakorló Magyar Műfordítók Egyesületének elnöke úgy véli, valószínűleg arról van szó, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség feladatköre túlnőtt a szervezet infrastrukturális és személyi keretein. Kívülről úgy látja, az apparátus nem tudja maradéktalanul ellátni a munkáját.

Rácz Péter az akadozó, bizonytalan működés ellenére is optimista. Úgy gondolja, a balatonfüredi fordítóházat sem korlátozni, sem bezárni nincs értelme, mert a magyar irodalom mellett a városnak és az országnak is hasznos. Szerinte ezt azok is látják, akiknek látniuk kell. Balatonfüred városvezetése felismerte ebben a reklám lehetőségét, így ha kevés pénzzel is, de igyekeznek támogatni őket. Hozzátette: ez egy nyitott ház, csak abban az értelemben nem, hogy az ott dolgozó fordítókat nem kell zavarni.