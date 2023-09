„Agyi orgazmus” a csámcsogástól a hollywoodi filmekig

Az ASMR, azaz az autonóm szenzoros meridiánválasz egy pszichológiai és neurológiai reakció. Az euforikus és relaxációs élményt a legtöbben egy, a gerincen végigfutó, bizsergető érzéssel azonosítják. Az ASMR-reakciót gyakran „agyi orgazmusnak” is nevezik, bár szexuális áthallása miatt az elmúlt években már egyre több tartalomgyártó távolodott el a kifejezéstől.

A jelenség az interneten először egy egészséggel foglalkozó fórumon bukkant fel 2007-ben. Akkor még szóba sem került a kifejezetten az ASMR-triggerelésére alkalmas videók készítése, a felhasználók a fodrásznál érzett tapasztalataikról és a többi, relaxációt kiváltó élményükről beszéltek. Maga az ASMR (autonomous sensory meridian response) kifejezést 2010-ben írta le Jennifer Allen a fórumon. A nő úgy próbálta összerakni az orvosi szavakat, hogy az ne váltson ki semmilyen szexuális hatást, illetve a jelenséget megélő személyek mindenféle szégyenérzet nélkül tudják használni.

Ahhoz, hogy az emberek meg tudjanak nyílni az ASMR-rel kapcsolatban, tudtam, hogy egy objektív és klinikai kifejezést kell kitalálnom

– mondta Allen egy 2016-os interjúban.

Csökkentik a szorongást

Az ASMR kifejezés elterjedése után több kutató is megpróbált magyarázatot találni a jelenségre. Craig Richards, a virginiai Shenandoah University professzora szerint a bizsergető érzést a népesség csupán 10–20 százaléka éli át, viszont az ASMR-videók relaxációs hatást válthatnak ki a többi emberben. Richards kutatása azt is kimutatta, hogy amikor az emberben megtörténik az ASMR-reakció, akkor az agy dopamin- és oxitocintermelő része aktiválódik. Az oxitocinnak – amelyet gyakran szerelemhormonnak is hívnak – fontos szerepe van a relaxáció és a komfortérzés kiváltásában. A The Conversation című akadémiai folyóirat felmérése szerint az ASMR-videók nézése csökkenti a szorongás érzését, és terápiás jelleggel lehet használni különböző mentális betegségek esetében.

Az ASMR-tartalom-gyártás 2016 környékén kezdett népszerűvé válni, bár már előtte is voltak kifejezetten erre a témára koncentráló csatornák. Egyes ASMRtistok (az ASMR-tartalom-gyártókat nevezik így, az ASMR és az artist szavak összevonásával) hatalmas követőszámmal rendelkeztek, és rendelkeznek a mai napig. Bár sok klasszikus ASMRtist befejezte a videókészítést, akadnak olyanok is, akik több mint tíz éve gyártanak ilyen tartalmakat.

A műfajnak több alfaja létezik. Vannak, akik különböző tárgyakat kopogtatnak és simítanak, akadnak olyanok, akik suttogós vagy halkan beszélős videókat gyártanak, és szerepjátékos verziók is léteznek. Az ASMR egyik nagy előnye, hogy nem kell hozzá nyelvtudás. A beszéd nélküli videókban ez egyértelmű, de azok a felvételek is relaxációt válthatnak ki, amelyekben egy szót sem értünk az adott ASMrtist nyelvéből. Így nem véletlen, hogy rengeteg különböző nemzetiségű ASMR-tartalom-gyártó ért el sikereket a YouTube-on, ettől függetlenül érződik, hogy az angol nyelvű és a koreai videók futnak a legjobban. Az előbbiek azért, mert az angol az internet nyelve, az utóbbiak pedig azért, mert a koreai ASMRtistok elképesztően igényes tartalmakat készítenek.

Filmes technikák az ASMR-gyártásban

De mindez csak a jéghegy csúcsa, ugyanis az elmúlt években szinte filmminőségű videókat is készítenek a tartalomgyártók. A Goodnight Moon nevű felhasználó például egy egész fantasy világot és történetet vezetett végig Babblebrook című videósorozatában. A széria 21 szerepjáték-videóból áll, amelyben az ASMRtist különböző, a világában megjelenő karaktereket játszik el. A külön-külön is értelmezhető videók pedig teljes történetet alkotnak.

Szintén filmes technikákat alkalmaz a Moonlight Cottage ASMR-csatorna gyártója. A nő mindenféle korszakot megjelenít a videóiban a viktoriánus kortól egészen a távoli jövőig. Az ASMRtist igazi, korabeli kellékekkel dolgozik, és minden videójában valóban megépített díszlet látható. A green screen elhagyása fokozza a valóság érzetét. A Moonlight Cottage The Shelter című szerepjátékos videója viszont még ennél is izgalmasabb. A videó intrója gyakorlatilag bármelyik utópisztikus filmben vagy sorozatban elmehetne, hiszen olyan, mintha valóban egy hollywoodi produkciót néznénk.

Sminkelés, hajfésülés

Érdemes még megemlíteni a koreai Ella ASMR-t is, aki a sci-fi szerepjátékos videóiról ismert. Goddnight Moonhoz hasonlóan ő is egy egész világot épített fel sci-fi videósorozatában. A koreai tartalomgyártó a legutóbbi szuperhősös filmeket megszégyenítve használja a különböző számítógépes grafikákat.

Az ASMR és a film keveredése egyáltalán nem meglepő, az egyik legpopulárisabb ASMR-tartalom a YouTube-on például egy filmjelenetekből összerakott videó. Ebben szerepel az Ollókezű Edward sminkjelenete, a Széttörve hajfésülős része, de a Mátrix, a Watchmen és a Harry Potter-filmekből is került bele egy-egy jelenet. Ezek a filmjelenetek nem az ASMR-reakció előidézésére jöttek létre, mégis kiváltják a bizsergető érzést.

Sokan úgy gondolják, hogy az ASMR-videók furcsák, és néha undorítóak. Az biztos, hogy van egy olyan része is a műfajnak, ahol a gyártók nyamnyognak, csámcsognak vagy bizarr dolgokat művelnek. De az ASMR-tartalmak egy része valódi művészeti alkotás, amit akkor is élvezettel lehet nézni, ha belőlünk nem váltja ki az ASMR-reakciót. A műfaj ráadásul egyre nagyobb teret kap a mainstream médiában, így kíváncsian várjuk, hova fejlődik tovább.