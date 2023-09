56 éves korában meghalt a Shrek zenéjének énekese

Steve Harwell, a Smash Mouth egykori énekese 56 éves korában halt meg. Harwell alapító tagja volt a zenekarnak, amely olyan slágerekkel tört be a köztudatba, mint a Shrekben is hallható All Star.

Hétfőn elhunyt Steve Harwell, a Smash Mouth rockzenekar egykori énekese, aki leginkább az 1999-es All Star című slágeréről volt ismert. 56 éves volt. Az idahói Boise-ban, otthonában bekövetkezett halálát a zenekar ügynöke, Robert Hayes erősítette meg, de az okot nem közölte – írja a New York Times.

A Smash Mouth 1994-ben alakult a kaliforniai San Joséban, és Harwell, Kevin Coleman dobos, Greg Camp gitáros és Paul De Lisle basszusgitáros alkotta. A zenekar először az 1997-es Walkin' on the Sun című dallal robbant be, amely a debütáló albumukon jelent meg.

Az együttes még nagyobb sikert aratott a következő, Astro Lounge című, 1999-es albumával, és annak listavezető slágerével, az All Starral. A dal, amelyet Grammy-díjra jelöltek, számos filmben is szerepelt, és két évvel később még népszerűbbé vált, amikor az Oscar-díjas animációs filmben, a Shrekben is felcsendült.

Harwell 2021-ben kilépett a zenekarból, és teljesen visszavonult a koncertezéstől egy New York állam északi részén tartott élő show után, amelyen szavai elmosódottak voltak, és trágár kifejezéseket is használt.

Az év elején Harwell szívproblémák miatt szüneteltette az élő fellépéseket, több akkori sajtóhír szerint.

A Smash Mouth, amelynek az évek során váltakozó felállással működött, körülbelül egy évtizede nem adott ki új stúdióalbumot, de idén más énekessel új kislemezekkel jött ki.