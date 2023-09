Dagad a botrány: több írónak is visszaküldte könyvét a Libri

Újabb hullámok borzolják a magyar kulturális élet ma már korántsem állóvizét. Több író állítja, hogy a Libriben árusított könyvek egy részét már nemcsak a fóliázás, hanem a visszapostázás is veszélyezteti. Ez azt jelenti, hogy az érintett szerzők könyveit már nem vehetjük le a könyvesboltok polcairól. A Libri az Indexnek azt mondta, az említett könyvek esetében az alacsony példányszámú eladás miatt álltak el az értékesítéstől, nem a tartalom miatt.

Marosi Nikolett írót váratlanul érte, amikor kiadója minden magyarázat nélkül visszapostázta számára a nagyobb Libri boltokban értékesített könyveit. Egy zárt szerzői csoportban aztán kiderült, hogy nem ő az egyetlen, aki a közelmúltban így járt – írja a kecsup.hu, amely szerint a fóliázások után most sorra jelentkeznek az írók, akiknek a visszaküldött könyveiben két közös elem is van:

az egyik, hogy csak a nemrégiben tulajdonosváltáson átesett Libri hálózatán keresztül értékesített példányaik jöttek vissza,

a másik, hogy mindegyik könyvben megjelennek rendszerkritikus, vagy LMBTQ tartalmak.

Marosi Nikolettra nemrégiben írt rá a kiadója, hogy otthon tartózkodik-e, mert visszaadnák a könyveit. A beszámoló szerint az író hirtelen csak annyit tudott mondani: „Persze, itthon vagyok, mert azt gondoltam, hogy majd a személyes találkozásnál kiderül, hogy miről van szó. A miértre azonban azóta se kaptam választ.

Elvileg a kiadó sem kapott semmilyen előzetes jelzést, hogy a Libri hálózatán keresztül értékesített könyvek visszajönnek hozzá a boltokból. Azóta egy zárt csoporton belül kapcsolatba kerültem más, a kiadó berkein belül lévő szerzőkkel és kiderült, hogy nem egyedüli a történetem, sokaknak visszapostázták a könyveit.

Forró téma a bírálat

Az esetek – a szerzők által megnevezni nem kívánt kiadón túl – megegyeznek abban is, hogy a Libri boltokból visszahívott könyvek vagy valamilyen LMBTQ szálat, vagy pedig (rendszerkritikus) politikai témákat tartalmaznak, de van olyan szerző is, aki az első két LMBTQ tartalmú kiadványa után most a harmadik, ezoterikus könyvét kapta vissza.

A szerzők a miértekre egyelőre nem kaptak választ, ezért az Index megkereste a Kovács Pétert, Libri Csoport vezérigazgatóját,

hogy meg tudja-e erősíteni Marosi Nikolett állításait, illetve milyen esetben indokolt visszaküldeni a könyveket a szerzőnek. A Libri Csoport az alábbi nyilatkozatot juttatta el lapunkhoz, amelyet változtatás nélkül közlünk.

"A cikkben említett könyvek visszaküldése, visszaáruzása általános könyvkereskedelmi gyakorlat. A csekély példányszámban értékesített kötetek forgalmazásától elállhat a terjesztő: a termékek raktározása költségekkel jár, továbbá a kereskedők a meglévő raktárkapacitást figyelembe véve gazdálkodnak a könyvállománnyal. Marosi Nikolett Szakadék című könyvét 2021 februárjában bocsájtotta a Libri rendelkezésére a beszállító nagykereskedelmi partner, amelyből mindössze néhány példányt értékesített a könyvkereskedő. A cikkben említett többi könyv esetében az alacsony példányszámú eladás miatt állt el az értékesítéstől a Libri, nem a tartalom miatt.

A könyvek visszaküldéséről, visszaáruzásáról a Libri minden esetben értesíti a kiadót vagy az adott könyv nagykereskedelmével foglalkozó partnert – jelen esetben a Media Nova Kft.-t –, ez a cikkben említett könyvek esetében is megtörtént. A történtek tehát nincsenek összefüggésben a tulajdonosváltással és a 2021-ben életbe lépett, gyerekkönyvek forgalmazását is szabályzó törvénymódosítással, kizárólag pénzügyi, kereskedelmi döntést hozott a Libri könyvkereskedő.

A Libri igyekszik a lehető legszélesebb kínálatot biztosítani, így azon kötetek esetében is lehetőséget ad a vásárlásra, amik nincsenek raktáron. A Könyvkereső segítségével az olvasók igénylést adhatnak le, amelyről a Libri értesíti a partnereket. Ha a kiadónak vagy a nagykereskedelmi partnernek van rendelkezésre álló példánya, azt a Libri jelzi a vásárlónak, aki megvásárolhatja a kötetet."

Egyél, mert kell az erő

A kecsup.hu cikkéből kiderül, hogy nem Marosi Nikolett az egyetlen érintett szerző, mások is megszólaltak. (Az Index megkereste őket is, és amint válasz érkezik tőlük, közöljük.) Az egyikük S.A. Locryn írónő, aki transznemű férfiakról írt könyvét, az Edinburgh kék fényeit kapta vissza, holott a kiadványból újranyomása is volt, annyira jól fogyott – állítja a szerző.

Csapó Ádám Hotel California című regényében az alábbi mondatok is szerepelnek: „Egyél mert kell az erő, ha be akarsz lépni a falépítők sorába: IV. Béla, Custer tábornok, Donald Trump és Orbán Viktor...” A szerző azt mondja, örül, hogy észrevették, mert – ahogyan ő fogalmaz – ezek szerint értették a célzást, ami nem kifejezetten ennek a rendszernek szól, hanem általános politikakritika.

Gombos László A Hidegháború és még 30 év című könyve szintén visszavonás áldozata lehet. „A könyvkiadók már régóta tudták, hogy állami pályázaton nem indulhat olyan könyv, ami kritikus az orosz diktatúrával szemben, nem kaphatott állami pénzt, ami kritikus a kínai diktatúrával szemben, esetleg a magyar kormánnyal szemben” – fogalmaz Gombos.

Én a könyvben mindhárom szent tehenet levágtam: Kína, oroszok, hazai helyzet. A Libri pedig a tulajdonosváltás után cenzúra alá vette a könyvemet.

A Marosi Nikolett által látogatott fórumon további szerzők is jelezték a problémát, illetve sokan szolidaritást vállaltak a cenzúrázott kollégákkal.

