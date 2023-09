Paul Simon beletörődött, hogy szinte teljesen megsüketült

Paul Simon az In Restless Dreams: The Music of Paul Simon című film világpremierjén beszélt a torontói nemzetközi filmfesztiválon – írja a The Guardian.

Még nem fogadtam el teljesen, de kezdek beletörődni

– nyilatkozta a 81 éves énekes-dalszerző a vetítést követő sajtótájékoztatón.

Mint mondta, mindennap gitározik, ugyanis ez a hangszer lehetővé teszi számára, hogy kreatívan kifejezze magát. Emellett akkor is a zenébe menekül, ha vigaszra van szüksége, így azonban, hogy hallását szinte teljesen elveszítette, megváltozik az élete.

Egy hét múlva két gitárossal próbálok, hogy megnézzem, el tudom-e énekelni a dalaimat. Nem vagyok benne biztos, hogy a hangomat összhangba tudom-e hozni a gitárokkal

– fogalmazott.

Arra is kitért, hogy állapota nem javult azóta, hogy májusban először beszélt halláskárosodásáról. Akkor arról beszélt, hogy hirtelen veszítette el hallását bal fülére, amire az orvosok sem tudtak magyarázatot adni.

Elmondása szerint leginkább frusztrációt és bosszúságot érzett, de dühöt nem, mert abban a hitben volt, hogy ez majd elmúlik, a probléma megoldódik magától. Azt is elmondta, hogy bizonyos dalokra már másképp gondol, és vannak olyanok is, amelyeket többet már nem akar elénekelni.