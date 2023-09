Több magyar színész is stand-uposnak áll

Az Egy életem ötletgazdája Lévai Balázs, aki egyben a produkció rendezője és producere is. Lévai nevéhez olyan sikeres magyar filmek fűzhetők, mint a Nagykarácsony, a Nyugati nyaralás és a Sohavégetnemérős. A rendező úgy fogalmazott,

Az élet a legjobb forgatókönyvíró. Sokszor mondjuk ezt, de most a gyakorlatban is kipróbáljuk: egy-egy híres művész áll ki a színpadra a nézők elé, hogy elmesélje az életét. Valójában nap mint nap ezt csináljuk mindannyian. Elmeséljük a barátainknak, mi történt velünk. Főhőseink is ezt fogják tenni, persze nem véletlenszerűen. Minden estet sok-sok próba és ötletelés előz majd meg, hogy a néző egy érzelmes, sokszínű színházi élménnyel gazdagodjon