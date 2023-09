Cserhalmi Györgyöt díszpolgárnak javasolták a Belvárosban

Kovács Alex Gábor, Budapest V. kerületének ellenzéki frakcióvezetője hétfő délelőtt közölte a Facebookon, hogy Cserhalmi Györgyöt, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművészt javasolják a kerület díszpolgárának.

Több mint öt évtizedet felölelő színészi pályáját aligha kell bárkinek is bemutatni. Megszámlálhatatlan színpadi szerepe mellett több mint kétszáz filmben – köztük nemzetközi sikert aratott produkciókban – és számos televíziós alkotásban is láthattuk

– írta Cserhalmiról a politikus a bejegyzésében. Kiemelte azt is, hogy Cserhalmi György alapító tagja és társulati tagja is volt a Katona József Színháznak, továbbá a Radnóti Miklós Antirasszista Díjjal is megjutalmazták közéleti szerepvállalását.

A politikus reményét is kifejezte, hogy idén is egyhangúlag dönt a képviselő-testület a díszpolgár személyéről, ahogy azt tette Keleti Ágnes és dr. Birtalan Lajos esetében is.

Számomra Cserhalmi György esetében egyébiránt nem a kitűnő színpadi, filmbéli vagy televíziós alakításainak egyike marad a legemlékezetesebb, hanem az, amikor 1989. március 15-én, a belvárosi Szabadság téren, az akkori tv-székház főbejáratánál, hatalmas tömeg előtt, megrendítő erővel olvasta fel az új 12 pontot

– idézte fel Kovács Alex Gábor.

Kovács Alex Gábor szeptember 13-án a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tiéd a Belváros Egyesület színeiben indul a polgármesteri székért a Belvárosban a 2024-es önkormányzati választásokon. A Tiéd a Belváros Egyesület az ellenzéki pártok és a civil szervezetek szövetsége.