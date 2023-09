Alig győzünk válogatni a programok közül ezen a hétvégén

Újra jön a World Press Photo kiállítás a szokásos helyére, a Nemzeti Múzeumba, ami minden évben kötelező program. A klasszikus művészet kedvelői pedig itthon először találkozhatnak Renoir műveivel a Szépművészetiben. Továbbá koncert, vásár és élményfutás is várja az érdeklődőket a We Love Budapest hétvégi programajánlója alapján.

Szeptember 23., szombat

Martin Kohlstedt (DE)

Kevés koncepciózusabb és ambiciózusabb zeneszerző-előadó van a kortárs neoklasszicista popzenében, mint a német Martin Kohlstedt. A már-már a szentimentalizmusig érzékeny Kohlstedt egyszerre képzett dzsesszmuzsikus és a weimari Bauhaus Egyetem végzett médiaművésze. Egyetemi éveit elektronikus zenével, filmművészeti kísérletekkel, színházi kísérőzenék írásával és hangoskönyvek létrehozásával töltötte.

Aztán Kohlstedt megtalálta saját stílusát, amelyben igyekezett megteremteni a tradicionális komolyzene és a kísérletező elektronika közötti egyensúlyt. Különleges, meghitt, a közönség közepébe tolt zongorán előadott koncertjein gyakran manipulálja, loopolja, pitcheli a zongorahangot, de Kohlstedt így is jobban emlékeztet régi vágású, vékony ujjú, érzékeny zongoraművészre, mint elektronikus kütyümágusra. Szeptember 23-án erről győződhetünk meg az A38 Hajó színpadán.

Independent Label Fair

Az Independent Label Fair (ILF) a hazai független lemezkiadók népszerűsítésére létrehozott platform. Magyarország első, kifejezetten fizikai formátumokra (vinyl, cd, kazetta) specializálódott, a mainstream zenei világon túlmutató, friss és/vagy időtálló értékeket felmutató kiadókra fókuszáló vására.

A kiadványokat itt első kézből, mindig közvetlenül az adott kiadót támogatva szerezhetjük be. Nem utolsó sorban limitált, egyedi, a boltokban nem kapható, gyűjtői darabokkal is találkozhatunk. A hetedik éve futó rendezvény célja, hogy a közönségnek – több tucat zenei stílust lefedve – körképet mutasson a hazai független fizikai lemezkiadásról, diskurzusra ösztökélje a kiadók vezetőit és szakmailag is segítse munkájukat.

Renoir – A festő és modelljei

A Renoir – A festő és modelljei című kiállítást nézhetjük meg a Szépművészeti Múzeumban, szeptember 22. és január 7. között, a párizsi Musée d'Orsay-val és a Musée de l'Orangerie-vel együttműködésben.

Renoirt az egyik leghíresebb impresszionista festőként tartják számon, ugyanakkor hat évtizedet felölelő, az 1860-as évek elejétől egészen 1919-ben bekövetkezett haláláig kibontakozó, gazdag és sokszínű életművének jelentős része kívül esik a mozgalom keretein. Fiatal, kezdő művészként egyike volt az új stílus megteremtőinek. Még élete végén, a 20. század első évtizedeiben is kísérletező és megújulásra képes alkotó tudott maradni, aki páratlan festőiségével, lenyűgöző termékenységével, példaértékű kitartásával a következő generáció nagy alakjait, Pablo Picassót és Henri Matisse-t is inspirálta.

Szeptember 24., vasárnap

3. Liget Élményfutás

Szeptember 24-én bevehetjük a Városligetet egy nagy közösségi élményfutás alkalmával. Keresztülszaladhatunk a liget impozáns épületein a múzeumi tetőkerttől kezdve a Magyar Zene Házáig, érintve a Mezőgazdasági Múzeumot, a Millenium Házát és a Rózsakertet.

Shake&Shine a Zsiráf Budában

A nyár vége hamarosan elér minket, így ideje visszarázódni a normál kerékvágásba. A Zsiráf Budában, szeptember 24-én ezt egy frissítő mozgással tehetjük meg, Kozák Alexandra és Hargitay-Schmidt Panna edzésén. A reggeli torna megkoronázására acai bowlokat, és frissen préselt juice-okat is készítenek nekünk a helyszínen.

World Press Photo

Szeptember 22. és november 5. között rendezik meg a 2023-as World Press Photo tárlatot, ahol az elmúlt év legjobb és legfontosabb fotóriporteri és dokumentumfotóit láthatjuk. A győzteseket egy független zsűri választotta ki több mint hatvanezer, 3752 fotós által beküldött fénykép közül.

A fotók nem egyszerűen csak számot adnak a meghatározó globális eseményekről, hanem az általuk kiváltott élethelyzeteket és emberi történeteket helyezik a középpontba. Jellegéből adódóan a kiállítás rengeteg különböző témát érint a környezetvédelemtől kezdve a kiélezett politikai ellentétekig.