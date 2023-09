Takarítók, pénztárosok, biztonságiak, teremőrök kerültek egészen különleges helyzetbe

Egy, a szokásosnál hosszabb ideig látogatható időszaki kiállítás nyílt nemrég a Ludwig Múzeumban. A Vigyázat, törékeny – Handle with Care című tárlat a gondoskodás témakörét járja körül, ráadásul olyan „láthatatlan” embereket és problémaköröket helyez előtérbe, amelyek alulreprezentáltak a művészetben, és alulértékeltek a való életben. A bemutatott művek rendkívül sokszínű munkák, emellett alátámasztják, hogy a gondoskodás korunk egyik kulcsfogalma, és kritikai potenciálja sem elhanyagolható.

A gondoskodás és törődés szavakról, a gondoskodó tevékenységekről és munkafolyamatokról először szinte mindenkinek a nők jutnak eszébe, hiszen a gondoskodás történelmileg, társadalmilag és kulturálisan is női jegy, hosszú évszázadok, sőt évezredek óta a női, anyai szerepkör társul hozzá.

A törődés azonban több szinten is értelmezhető:

személyes módon (öngondoskodás),

az interperszonális kapcsolatok szintjén (gyerekekről, betegekről, idősekről való gondoskodás),

de kiterjeszthető a természeti létezőkre, tágabb értelemben pedig magához a Földhöz való óvó viszonyulásra is.

A fogalom gazdasági-politikai vetülettel is rendelkezik, a gondoskodási válság, a gondozási migráció, a globális gondoskodói láncok és azok hatása korunk egyre sürgetőbb kérdései közé tartoznak.

Az 1970-es évektől egyre gyakrabban vált a kritika tárgyává a gondoskodói munka nemek közötti egyenlőtlen elosztása, alulértékelése, amelyre a feminista teoretikus Silvia Federici is rámutatott. Szerinte a „többnyire nők által végzett gondoskodási tevékenységek hozzájárulnak a gazdasági működéshez, mégsem jár érte fizetés”.

Az érzelmi, szeretetből végzett munka tehát nincs munkaként értékelve.

A feminista művészeti gyakorlat előszeretettel világít rá a fizetetlen gondoskodási munkával kapcsolatos kérdésekre, diskurzusokra. Érdemes visszagondolni a koronavírus-járvány időszakára – akár a világjárvány következményének is betudható, hogy soha nem látott módon és minőségben indult el a kollektív gondolkodás, az önmagunk és mások iránti felelősségvállalás érzése. Súlyos terhek nehezedtek a nőkre, az egészségügyi dolgozókra, a szociális munkásokra: az egyenlőtlenség mégis leírhatatlan méreteket öltött.

Fotó: Ludwig Múzeum

Élő alkotások

A gondoskodásra szorulók kiszolgáltatottsága, a gondozó és gondozott között fennálló aszimmetrikus viszonyrendszer, az élet törékenysége, ökoszisztémánk sérülékenysége, a szociális háló hézagjai és a gondoskodás mindennapi rítusai mind-mind megjelennek a Ludwig Múzeum Vigyázat, törékeny – Handle with Care című kiállításán, amely a művészettörténész-kurátor Popovics Viktória és a múzeumpedagógus-művész Dabi-Farkas Rita közös gondolkodásának fizikai megvalósulása.

A tárlat többszintű – szociális, gazdasági, természeti, egészségügyi – válság időszakában keresi a választ arra, miként értelmezhető a gondoskodás változó fogalma, ezen kívül mi lehet a művészet, na meg a múzeum szerepe az újragondolásban.

A kiállítás egyik központi eleme kétségkívül Tarr Hajnalka részvételi-közösségi projektje, amely a folyamatos ápolási, gondozói, gyógyító munkát végző kezeknek állít szimbolikus emlékművet. A projekt egyébként élő alkotás, vagyis a kiállítás végéig várják a „beérkező kezeket”, hogy kibővíthessék a munkát.

A kiállítást a kurátorok inkább egy hosszú távú program első állomásának tekintik, amelyet arra szeretnének felhasználni, hogy a múzeum megszokott, viszonylag szűk látogatói közönségén túl új, szélesebb befogadói csoportokhoz is elérjenek. Ehhez segítség, hogy a kiállítótér fizikai falait átlépve a múzeum épületének közösségi tereit (jegypénztár, könyvtár, Lumi tér) is kihasználják, de külső helyszínekre, például az óbudai Hospice Házba is elér.

Magyar valóság

Annak ellenére, hogy a kiállítás nem kizárólag a hazai állapotokat és problémaköröket mutatja meg, hanem regionális, néha globális témákat érint és dolgoz fel, láthatóan erőteljesen épít a magyarországi történésekre, krízishelyzetekre. A kiállított művek egy része társadalomkritika, amely rávilágít a romák helyzetére, akik többszörösen sérülékeny és diszkriminált társadalmi csoportot jelenítenek meg. A magyar egészségügy szomorú helyzete is hangsúlyt kap, de általánosabb orvosi témák, például a meddőség (ezen belül pedig természetesen az anyaság) megjelenítése is elindíthat traumafeldolgozó, öngyógyító folyamatokat az érintett alkotókban és látogatókban egyaránt.

A művészeti világban talán leginkább alulreprezentált problémakör, a Magyarországon kimondottan égető kérdés, az alkoholizmus bemutatása, műalkotássá alakítása is szerves része a tárlatnak.

Mivel az alkoholizmus tulajdonképpen mindenkit érint valamilyen módon (ha nem is személyesen, de a környezetében élők közül valakit), elengedhetetlen, hogy felismerjük a probléma súlyosságát.

A háborút, az ukrán valóságot leképező alkotások is fellelhetők a tárgyak között, igaz, ezek a háború előtti helyzetre is reflektálnak. A magyar és ukrán párhuzamok megjelenítése további gondolkodásra és felismerésre ösztönözhet.

A művek válogatásánál fontos szempontot játszott az ökológiai lábnyom csökkentése is, így ahelyett, hogy neves nemzetközi alkotók munkáit hozták volna Budapestre, a múzeum inkább a magyar alkotókat támogatta: több kiállított projekt kimondottan erre a kiállításra készült el.

A kiállítás talán legszebb része mégis az, ahogy a múzeum láthatatlan dolgozóit bevonták a projektbe, hiszen ők maguk is a tárlat részévé váltak. A takarítók, jegypénztárosok, biztonságiak, teremőrök sokkal több időt töltenek a múzeumban és az alkotások között, mint bármelyikünk, munkájuk elengedhetetlen az intézmény zavartalan működéséhez, mégis sokszor zavarónak fogjuk fel a jelenlétüket. A kurátorok Erdei Krisztina fotográfust kérték fel arra, hogy örökítse meg a láthatatlan dolgozókat. A Ludwig Múzeum ismeretlen dolgozói című projekt részeként egy videó is elkészült, amely a jegypénztár feletti falon tekinthető meg. A kiállítás 2024. január 14-ig látogatható.