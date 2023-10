Kétszáz év alatt több mint huszonötezer kisbabát hagyott a kórházban az édesanyja

Stacey Halls neve ismerősen cseng a történelmi regényeket kedvelő – elsősorban női – olvasóknak. A harmincas évei elején járó szerző már három, Magyarországon is közönségsiker regényt jegyez, nemrég pedig leadta a negyedik kötet kéziratát is. A Familiárisok, A lelenc és a Mrs. England szerzője szeptember utolsó napjaiban a PesText nemzetközi irodalmi és kulturális fesztivál keretében Budapestre látogatott, és az Indexnek is mesélt a munkásságáról.