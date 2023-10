Nekiment Drake-nek a Pet Shop Boys, lopással vádolják

A 36 éves kanadai világsztár rajongói most örülnek, hisz imádott énekesük nemrégiben a nyolcadik stúdióalbumát is kiadta. Üröm az örömben, hogy a Pet Shop Boys az album megjelenése után az X-en közölte: Drake az 1984-es West End Girls című daluk refrénjét használta – írja a Daily Mail.

Meglepő volt hallani, ahogy Drake a West End Girls kórusát énekli új albumának All the Parties című számában. Engedély nélkül.

Rye Rye rapper a közösségi médiában is kifejtette csalódottságát amiatt, hogy Drake állítólag felhasználta a Shake It to the Ground című dalát, amit Blaqstarr rapperrel csinált. Nem ez volt az első alkalom, hogy Drake „mintát vett” a Shake It to the Groundból, legutóbb a 2022-es, Currents című dalában használta fel.

Rye Rye ezt írta:

Drake, újra az én dalom? Szeretném ezt hízelgésnek felfogni, de mást érzek… és épp az egyik kedvenc előadóm, aki ezt csinálja. Már nem tudom, mit gondoljak, de köszönöm, hogy emlékeztettél arra, hogy a dalom még mindig legendás.

A Daily Mail felvette a kapcsolatot Drake képviselőjével. Az új albumra reagálva Drake rajongói gyorsan észrevették, hogy Nicki Minaj egyik dalon sem működik közre – pedig korábban nem erről volt szó.

Drake még egy júliusi detroiti koncerten közölte a rajongóival: „Egy dolgot még adok nektek ma este, mert nagyon szeretem Detroitot. El kell mondanom, hogy én és Nicki Minaj hosszú idő után megcsináltuk az első közös dalunkat. Nagyon szeretem őt.”

Hol vagy, Nicki Minaj?

Az igaz, hogy Nicki Minaj sehol sincs, mármint az új albumon, amely amúgy 23 számot tartalmaz, de más előadók, mint Bad Bunny, 21 Savage, Teezo Touchdown, J. Cole, Yeat, SZA, PARTYNEXTDOOR, Chief Keef, Sexxy Red, Lil Yachty közreműködik rajta.

A rajongók rendesen kiakadtak amiatt, hogy akármennyire keresték, nem találták a Nicki Minaj-zsal közösen készített dalt.

Míg egyesek azt állították, hogy Drake „hazudik”, mások jóslata szerint az együttműködés Nicki következő albumán szerepel majd.