Nobel-díjat nem kapott, most díjat neveztek el róla

Talán kevesen szállnak vitába azzal, hogy Szabó T. Anna korunk egyik legmeghatározóbb magyar költője. Versei azonnal berántanak: ha olvasni kezded, mész vele, ha akarsz, ha nem.

S talán kevesen tudják, de ő az a költő, aki akár egy félórás autóút alatt is képes rímbe foglalni az érzéseit. Mindezt úgy, hogy a szöveg akár azonnal mehetne a nyomdába, másnapi megjelenéssel – persze csak akkor, ha ragaszkodunk a papírhoz. Szabó T. nem ragaszkodik, ő a facebookos oldalát is előszeretettel használja. Nem is akárhogyan. Posztjai is tele vannak élettel, szenvedéllyel írja. Mindig olyan, mintha gyógyír volna – bármire és minden ellen.

Távolról, levelek által szerethette

Szabó T. Anna a Szabó Magda-díjról Facebook-posztjában is megemlékezett. A József Attila-díjas költő követőinek ezt írta: „Édesanyám, akit szintén Szabó Magdának hívtak, gépelte be nekem néhány évvel ezelőtt ezt a csodálatos, verses, rögtönzött levelet, amit egy születésnapi köszöntőmre (egy préselt levelet küldtem neki, mellé verssel) válaszul küldött az író Szabó Magda.

Édes szülőanyám és drága irodalmi keresztanyám: minkettőjük szépsége igazság volt, okosság és szív, szenvedély, energia és akarat. Szabó Magdát, az írót csak távolról, levelek által szerethettem életében (alig néhányszor találkoztunk, örülök, hogy érezte, mennyire fontos nekem) – ám közelről szerethetem most, hiszen az életmű lezárult ugyan, de az utóélete, bennünk és általunk, zajlik tovább, amíg lesz még, aki magyarul olvas.

Az emberi élet törékenysége

A Szabó Magda-díjat kihirdető, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) dísztermében megtartott ünnepség után Juhász Anna irodalmár arról számolt be, hogy az irodalmi elismerést Szabó Magda jogörököse, Tasi Géza alapította. Azt is mondta, hogy

a díjat az idei évtől minden évben olyan művészeknek adják át, akik munkásságukkal sokat tettek Szabó Magda munkásságának életben tartásáért.

A hagyományteremtő szándékkal alapított elismerést minden évben egy író, valamint egy társművészeti ágban alkotó személy kapja. „Szabó Magda minden karakterében az emberi élet törékenységét mutatja be, amihez a két díjazott különösen tud kapcsolódni” – fogalmazott Juhász Anna, aki emlékeztetett arra is, hogy Szabó T. Anna a verseiben erősen kötődik a debreceni születésű íróhoz, Egri Kati pedig nemcsak a legendás, 1978-as négyrészes filmsorozatban, az Abigélben, hanem élete második szakaszában, a Szabó Magda Régimódi történet című regényéből készített, Bereményi Géza által rendezett filmadaptációban is tudott egy olyan szereplővel azonosulni, mely Szabó Magda életművének az egyik csúcsa.

A Juha Richárd Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész által készített díjakat Tasi Géza felesége, Raboczky Andrea nyújtotta át a díjazottaknak.

2023. október 17-én, pár nappal Szabó Magda 106. születésnapja után a Várkert Irodalom-sorozat részeként Vagyok az élő suhanás című esttel tisztelegnek az író előtt. Az esten fellép Szabó T. Anna, Grecsó Krisztián, Verebes Linda, valamint Pindroch Csaba.