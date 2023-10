Sorozat készülhet John F. Kennedyről

A Netflix-sorozat Fredrik Logevall JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956 című könyvén alapulhat. A 2020-ban megjelent könyv Kennedy kétkötetes életrajzának első része, amely az egykori amerikai elnök életét vizsgálja születésétől egészen addig, amíg a massachusettsi junior amerikai szenátorok közé nem választották – írja a Variety.

Eric Roth a projekt írói és vezető producerei közé tartozik. Peter Chernin és Jenno Topping (Chernin Entertainment) szintén executive producer lesz. Jelenleg már a showrunner keresése zajlik.

A Netflix hivatalos képviselői egyelőre nem erősítették meg a hírt.

Roth 1995-ben elnyerte a legjobb forgatókönyvért járó Oscar-díjat a Forrest Gumpért. Emellett olyan alkotások fűződnek a nevéhez, mint a München, a Csillag születik és a Dűne.

A források szerint a Netflix úgy tekint a sorozatra, mint A korona című széria amerikai változatára. Egyelőre nem tudni, hogy a sorozat ugyanazt a mintát követi-e, mint A korona – amelyben két egymást követő évadban más-más színészek játsszák a főszereplőket, ahogy öregszenek.

John F. Kennedyt 43 évesen választották meg az Egyesült Államok 35. elnökévé. Elnöksége azonban rövid ideig tartott, mivel 1963. november 22-én Lee Harvey Oswald meggyilkolta.