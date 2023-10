Világhírű zenészek érkeznek Budapestre

A második, tavaszi Jazzfest Budapest sikerén felbátorodva ősszel ismét négy napon át szól a dzsessz a fővárosban. A fesztivál célja, hogy évről évre a legnagyobbakat hozza el, és ráirányítsa a világ figyelmét a világszínvonalú hazai dzsesszzenészekre is – közölték a szervezők.

Közleményük szerint,

nyolc év után lép fel ismét Budapesten a dzsessz- és popvilág egyik legkeresettebb és legnagyobb hatású dobosa, Steve Gadd.

Stílusérzéke, összetéveszthetetlen lüktetésű és megbízható játéka miatt a legnagyobb sztárok hívják lemezfelvételeikre és koncertturnéikra. A partnerek listáján találhatjuk:

Paul Simon,

Al Di Meola,

Eric Clapton,

Paul McCartney,

Chick Corea

vagy David Sanborn nevét is.

Ott volt a smooth jazz születésénél, de ő dobolta fel a The Hustle című diszkóslágert, és Paul Simon Fifty Ways to Leave Your Lover című számának híres dobintrójában is Gadd játéka hallható.

A Steve Gadd Banddel Budapestre érkező zenésztársak szintén világhírűek, a gitáros Michael Landau játszott például Miles Davisszel, Michael Jacksonnal, a Pink Floyddal és Joni Mitchellel is, Walt Fowler trombitajátéka Frank Zappa, Ray Charles és a Toto produkcióit gazdagította, a billentyűs Larry Goldings Pat Metheny, Al Jarreau, Robben Ford, John Scofield, David Sanborn zenekarát erősítette. A Steve Gadd Bandet a basszusgitáros Travis Carlton fogja kiegészíteni

november 6-án az Erkel Színházban.

Idei egyetlen budapesti koncertjét az őszi Jazzfest Budapesten adja november 7-én Snétberger Ferenc. A Berlinben élő gitárművészt és zeneszerzőt improvizációs képessége és műfajokat átlépő játéka tette világszerte ismertté, ezúttal szólóban fog fellépni. Repertoárját a hazai roma hagyományok, a brazil zene és a flamenco éppúgy inspirálja, mint a klasszikus gitár és a dzsessz. Számos szólóalbuma jelent meg, és több lemezen működik közre partnerként.

A chicagói Patricia Barber fülledt hangulatot sugárzó énekhangjával, lenyűgöző zongorajátékával szerzett nemzetközi elismerést, a világ legmenőbb dzsesszklubjainak és fesztiváljainak vendége. Európai turnéjának részeként november 7-én egy különleges, intim és interaktív koncerttel áll a közönség elé kvartettjével (Emma Dayhuff – nagybőgő; Neal Alger – gitár; Greg Artry – dob) a zenei tematikájú Aria Hotelben. A fellépést a zenészek mélyebb betekintést nyújtó történetekkel színesítik. Patrica Barber és formációja november 9-én az Erkel Színházban is koncertet ad.

A fesztiválra érkezik a Grammy-díjas Richard Bona,

a világ egyik legkiválóbb basszusgitárosa, zeneszerző és multiinstrumentalista. Zenéje Afrika hagyományait, kultúráját, szépségét és problémáit dolgozza fel.

A közönséggel egészen egyedi kapcsolatot alakít ki, ami a világzene, a dzsessz és az afropop egyik meghatározó alakjává tette. Hosszú azok listája, akikkel Bona turnézott, de köztük van Herbie Hancock, Chick Corea, Cesária Évora, Sting, Mike Stern és felfedezője, Joe Zawinul is.Ezúttal legújabb formációjával érkezik Budapestre, ebben Nicolas Vicarro (dob), Mica Lecoq (billentyűs hangszerek), Ciro Manna (gitár) és Alex Herichon (trombita) a társa.