Azahriah a jegyárusító pult mögül üzent

Október 10-én indult meg hivatalosan a jegyértékesítés Azahriah jövő májusi Puskás Aréna-koncertjére, amire hatalmas volt az érdeklődés, ezért meghirdettek egy második fellépést is 2024. május 26-ra. Viszont ez még mindig nem volt elég a rajongóknak, így most bejelentettek egy harmadik időpontot is.

Azahriah Facebook-oldalára most felkerült egy fotó, amelyen az előadó néhány szerencsés rajongónak dedikálja a belépőjegyét.

Az RTL cikke szerint ma, vagyis 2023. október 17-én van olyan rajongó, aki „hajnal 5 óta vár, hogy megvehesse a jegyét Azahriah harmadik koncertjére”. A jegyiroda a Kiskörúton hivatalosan csak 10-kor nyit, de az iroda bejáratánál ülő két srác azt mondta a Telexnek, ők már 4.55 óta ott ülnek, ugyanis négy kiemelt állójegyet szeretnének venni.

Egy ismerősünkön keresztül ismertük meg Azahriah-t, szívügyünk, hogy elmenjünk a koncertjére

– mondták a fiatalok.

Elképesztő ez a srác

Bár a fiatal előadó az utóbbi években sikert sikerre halmoz, még a szakmán belül is akadnak olyanok, akik nemigen ismerik el a tehetségét. Erre a jelenségre Majka is felfigyelt, aki a Facebook-oldalán egy bejegyzésben osztotta ki azon előadókat, akik pocskondiázzák Azahriah munkásságát, és inkább kioktatják.

Egészen furcsa, mit vált ki a magyar zenei közegből az, hogy egy 21 éves fiú telerakja a Puskás Arénát. Nagy eséllyel kétszer is... Interneten fröcsögő, levitézlett, sosemvolt sikeres sztárok mondják meg a receptet, meg azt, hogy ez miért rossz, meg mit kéne máshogy. Ráadásul van egy kis közeg egypár megmondóemberrel az élen, akiknek a karrierje évtizedek óta abban merül ki, hogy az éppen aktuálisan felkapott előadót pocskondiázzák

– fogalmazta meg.



Legutóbb a Quimby zenekar üzent Facebookon a népszerű magyar előadónak.

Elképesztő ez a srác, és figyelemre méltó az ő Z generációs self-made sikersztorija, amellyel új utakat tör magának a hazai könnyűzenében. Godspeed!

– írják.

Most Garaczi László író Facebook-on a következő bejegyzést tette közzé. Kommentár nélkül:





Azahriah napjaink egyik legnépszerűbb magyar előadója, a YouTube-megtekintései hamarosan átlépik a 323 milliót, a Spotifyon pedig havonta mintegy 25 milliószor játsszák le a számait. Az énekes tavaly a Sziget Nagyszínpadán lépett fel, idén pedig telt házas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában.

Azahriah az egyik legfelkapottabb magyar előadóvá vált, júniusban a Stadiumx producerduóval, a Grammy-díjas Sam Martin énekessel jelentetett meg közös dalt és klipet Heaven címmel, önálló albumot legutóbb Memento címmel adott ki.

Idén novemberben tízállomásos európai turnéra indul, ennek koncertjei nagyrészt már most telt házasak.