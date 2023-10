Másfél évig járták Magyarországot, munkájuk most beérni látszik

Rekord közösségi támogatásból készülhet el a Petőfi utcák népe album. Az már október közepén eldőlt, hogy a Pictorial fotósainak sikerült összegyűjteni a célul kitűzött 3,5 millió forintot, és a támogatók 2024 márciusában kézbe vehetik a Petőfi utcák népe című kiállítás képeiből készülő albumot.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban a Petőfi-emlékév alkalmából megrendezett kiállításon a dokumentaristafotós-kollektíva azon alkotásai voltak láthatók, amelyeket a kilencfős gárda tagjai az elmúlt másfél évben készítettek, meglátogatva a 2800 Petőfi utca nagyságrendileg 266 ezer lakójának jelentős részét. A képeken kirajzolódó, határon túlra is átnyúló képzeletbeli Petőfi utca a mai magyar társadalomról adott egyfajta szubjektív látleletet – áll a szervezők közleményében.

Ez az összefogás újabb bizonyítéka annak, hogy közösen többek vagyunk, mint külön-külön. A Pictorial fotós kollektívát is azért alapítottuk, hogy egymást támogatva alkothassunk. Hittünk a közösség erejében akkor is, amikor a Petőfi utcák népe sorozatunk elkészítése során másfél éven keresztül jártuk Magyarországot. A visszajelzések azonban minket is megleptek. Soha ilyen sajtóérdeklődés nem övezett még kiállítást a Capa Központban: több mint hatvan helyen jelent meg cikk a Petőfi utcák népéről