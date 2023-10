Sam Neill: Nem félek a haláltól

Sam Neill nemrégiben jelentette be, hogy harmadik stádiumban lévő leukémiával kezelik. Ez a ritka típusú vérrák megtámadja a nyirokrendszerét, amely amúgy épp abban segít, hogy a szervezet leküzdje a betegségeket.

Nincs halálfélelem

A színészt orvosai felkészítették arra, hogy az új rákgyógyszer egy napon már nem lesz hatásos.

Eleve nem féltem, hogy meghalok. De bosszant a helyzet, mert még mindig vannak dolgok, amelyeket meg akarok tenni. A haldoklás nagyon irritáló. De semmitől sem félek.

Neill azt reméli, hogy egy-két évtizedig még aktív maradhat.

Látni akarom, ahogy felnőnek a gyönyörű unokáim. Szép teraszt is építettem, olajfákat és ciprusokat ültettem. Szeretném látni, ahogy nőnek

– írja a Kronen Zeitung.

A jövő héten jelenik meg Sam Neill Did I Ever Tell You This? című életrajzi könyve, amelyben a 75 éves színész már a memoár első fejezetét erősen indítja, és súlyos betegségéről ad számot.

Az a helyzet, hogy csaló vagyok. Lehet, hogy haldoklom

– írja könyvében Sam Neill.

A The Guardian beszámolója szerint a színész azért kezdett el az életéről írni, hogy lefoglalja magát, de a kezelések ideje alatt egyfajta gyógyírként is hatott rá az írás. Elmondása szerint nem volt mit tennie, és mivel hozzászokott, hogy mindig dolgozik, elgondolkodott azon, mitévő legyen.

Szeretek dolgozni. Szeretek dolgozni járni. Szeretek mindennap emberekkel találkozni, és élvezni az emberek társaságát, a barátságot. Hirtelen megfosztottak ettől, és arra gondoltam, hogy mit fogok most csinálni?

– fogalmazott a lapnak a színész, aki azt állítja, soha nem állt szándékában könyvet írni, de minél többet írt, annál inkább rájött, hogy ez ad értelmet az életének. „Tényleg életmentő volt, mert nem tudtam volna ezt végigcsinálni úgy, hogy közben nem foglalom le magam valamivel” – tette hozzá.

SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT EZ A KÖNYV NEM A BETEGSÉGÉRŐL SZÓL.

Sam Neill többek között az Írországban eltöltött gyerekkoráról, az új-zélandi farmján eltöltött időről is ír, de olyan vicces történeteket is megoszt, amelyek filmforgatásokon történtek meg vele.

A színésznél tavaly márciusban, a Jurassic World: Világuralom című film bemutatását követően diagnosztizáltak angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, amit kemoterápiával kezeltek. A kezelés azonban nem volt sikeres, ezért egy újfajta kemoterápiás kezelést kapott. Bár jelenleg nincs rákja, a kezelést élete végéig havonta kapnia kell.