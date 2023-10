Angliában sokan oda gyűltek a hideg miatt, ahol talán még sosem jártak

Az Egyesült Királyságban az irodalom életeket menthet. Nem is kis túlzással. Ez már tavaly is kiderült, és most, 2023 október végétől a könyvtárak ismét ingyenes, fűtött helyiségekkel várnak bárkit az Egyesült Királyságban.

Az ok egyszerű: a fűtési költségek a szigetországban is rendkívül magasak.

A kezdeményezés 2022-ben kezdődött, amikor az orosz-ukrán háború kitörése után az energiaárak megemelkedtek – írja a The Guardian.

Hogyan lesz itt fűtött hely?

A felméréséből kiderül, hogy a megkérdezett könyvtárak 93 százaléka kínál ingyenes, fűtött tereket a látogatóknak a hideg hónapokban – a „Melegtér program” részeként.

A meleg helyiségeket kínáló könyvtárak 79 százaléka a tavalyihoz képest magasabb vagy hozzávetőlegesen azonos érdeklődésre számít, és nincs olyan gyűjtemény, amely azt mondta volna, hogy idén kevesebben jönnek.

A kutatást 57 könyvtárra kiterjedően a Libraries Connected, az angliai, walesi, észak-írországi és a koronafüggő országok (mint például a Csatorna-szigetek bailiffségei, vagy az Ír-tengeren a Man-sziget – a szerk.) szolgálatait képviselő jótékonysági szervezet végezte.

Szomorú tény, hogy a hőmérséklet csökkenésével és az alapvető árucikkek árának további emelkedésével sokan ismét azon töprengenek, hogyan fűtik majd otthonukat ezen a télen

– mondja Isobel Hunter, a Libraries Connected vezérigazgatója.

„A könyvtárak a meleg tér mellett meleg fogadtatást is kínálnak – és nemcsak azokat várják, akik az energiaszámláikat nehezen tudják fizetni, hanem mindenkit, akik társaságot, beszélgetést vagy tanácsot keresnek” – teszi hozzá a Libraries Connected vezérigazgatója. „Csodálatos, hogy a könyvtárak minden nap ennyi dolgot tesznek ingyen.

A könyvtárak ismét bebizonyították, hogy létfontosságú közösségi erőforrásként funkcionálnak.

Társas jóga, melegedő

A programban részt vevő könyvtárak 74 százaléka szórakoztató és kulturális programoknak is otthont ad, lehet például társasozni, jógázni, és még kézműves klubok is vannak. A megkérdezettek 70 százaléka ingyenes meleg italt, 66 százaléka pedig tanácsadást szervez olyan témákban, mint a háztartás vagy költségvetés elkészítése. De olyan hely is van, ahol takarókat, valamint menstruációs- és egészségügyi termékeket is biztosítanak.

A válaszadók 51 százaléka nem számít támogatásra a melegedő helyek működtetéséhez.

Míg 28 százalék számít többletfinanszírozásra, addig 21 százalék nem is tudott a lehetőségről.

A Libraries Connected a Warm Welcome partnere, amely több mint 7000 meleghelyiségből álló hálózatot támogat az Egyesült Királyságban.

A májusban közzétett kutatás kimutatta, hogy az előző télen több mint félmillió ember keresett fel melegedő tereket.

„Őszintén megdöbbentett és örömmel töltött el, hogy tavaly télen mennyi könyvtár vett részt a Warm Welcome kampányban, és milyen kreatívan szolgálták közösségeiket, és teremtettek kapcsolódási helyeket” – mondja David Barclay kampányigazgató.

Azt remélem, hogy idén télen a Warm Welcome programban való részvétellel az ország könyvtárai megmutathatják, milyen létfontosságú részei társadalmi infrastruktúránknak, és megkaphatják azt az elismerést és támogatást, amelyet abszolút megérdemelnek.

Az első melegedő terek még ebben a hónapban megnyílnak az Egyesült Királyságban.