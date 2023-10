Halálközeli élményéről számolt be Bodrogi Gyula

Mint megírtuk, tavaly másodjára is kórházba került a Kossuth- és Jászai mari díjas színész, Bodrogi Gyula. Ugyan azt gondolta, többé nem fog színpadon állni, újabb darabban játszik.

− idézte fel Bodrogi, és hozzátette, nem akarta újból zavarni Merkely professzort és még néhány napig figyelni akarta állapotát, mielőtt orvoshoz fordult volna. Felesége, Angéla azonban érzékelte a helyzet súlyosságát és egyből kihívta a mentőket férjéhez.

− folytatta a Nemzet Színésze.

Hozzátette, hogy megijedni sem volt ideje a történéseken, úgy felgyorsultak az események. Kiemelte, felesége helyette is aggódott, leginkább akkor, amikor Merkely Béla közölte, Bodrogi Gyula már „odaát van”. A színész elmondta, a mai napig nehezen hiszi el, hogy a klinikai halál állapotából egészen idáig vissza tudta tornázni magát, ugyanis most „nagyon jól van”.

Angéla eddig is vigyázott rám, de gondolhatja, azóta, mint egy porcelánbabára. Mindig tudtam, hogy a szeretet ereje gyógyító, de most már saját példámon is látom. Mert én akkor – egyébként azóta is – annyi szeretet kaptam a páromtól, a családomtól, a kollégáktól és a csodálatos közönségtől, hogy ennek nem is lehetett más vége, csak gyógyulás