Szikora Robi: Ugyanaz történik most Azahriah-val, mint anno a Hungáriával

Hiába telt el majdnem harminc év az utolsó koncertjük óta, a Hungária sikere mai napig töretlen. Az idősebb generációk továbbadták zenéjüket a fiatalabbaknak, akik valószínűleg továbbadják majd az ő gyerekeiknek is. Persze mindehhez kelletek a jó dalok, a meghatározó személyiségek és a 2009-es Made in Hungária című film.

A zenekarral stílusosan a Budapest Retro Élményközpontban találkoztunk a 2024-es koncerthez készülő fotózás közben.

– indította a beszélgetést Fenyő Miklós.

Az énekes elmesélte, hogy már az 1995-ös Népstadion-koncert előtt is vegyes és komplex, mégis boldog érzések fogták el, hiszen akkor a zenekar már 12 éve feloszlott. Most, 2023-ban hasonló gondolatokkal kezdett bele a jövő évi koncert előkészületeibe.

– mondta Fenyő Miklós.

Novai Gábor basszusgitáros hasonlóképpen vélekedett az 1995-ös és a 2024-es koncertről. Szerinte annyira passzolnak egymáshoz, hogy egyből visszajöttek azok az alkotó energiák, amelyek a nyolcvanas években megvoltak.

– reagált Nova szavaira Dolly.

A zenekar tagjai szerint az őket összekötő emlékek akkor is felszínre kerülnek, amikor távol vannak egymástól. Dolly és Fenyő Miki elmesélte az egyik kedvenc sztorijukat az 1995-ös koncertről. A próbák alatt felmentek a magas díszletbe, csakhogy Fenyőnek durva tériszonya van, ezért úgy szorította az énekesnő kezét, hogy az majdnem eltört. A két énekes nevetve emlékezett vissza az ijesztő, de kalandos történetre.

– mondta Szikora Róbert.

A Hungária generációkon átívelő sikerét hatalmas boldogsággal éli meg a zenekar. Dolly úgy gondolja, hogy a zenéjük szinte már bekerült a genetikai állományba, és a fiataloknál gyakran előkerülnek a dalaik. Az énekesnő szeretné megint hallani, ahogy együtt énekel velük a közönség. Szikora arra is reflektált, hogy a Hungária és a jelenlegi népszerű előadók mennyire hasonlítanak egymásra.

Azahriah és a Hungária története nagyon hasonló, hiszen a sok-sok előadóból a közönség emelte ki őt is és minket is. Nem lehet tudni, hogy miért vagy mi a titok, egyszerűen csak megtörtént. Anno a Hungária is jelenséggé vált és most ez van Azahariah-val is