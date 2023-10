Végre kiadják a Beatles utolsó dalát

Sir Paul McCartney és Sir Ringo Starr a jövő héten jelenteti meg az utolsó olyan dalt, amelyen mind a négy Beatles-tag közreműködik – írja a BBC.

A Now and Then című dal John Lennon 1970-es évekbeli demófelvételén alapul, McCartney és Starr tavaly fejezték be. A nyáron egy BBC-interjúban Paul McCartney ízelítőt adott a dalból, és elmondta, hogy a mesterséges intelligenciát használták John Lennon énekhangjának „kinyerésére” egy régi kazettából.

A szám premierje november 2-án, csütörtökön 14 órakor lesz.

A dal a Beatles Red and Blue albumának újramasterelt változatán is szerepel majd, amely november 10-én jelenik meg.

2023-ban még mindig Beatles-zenén dolgozni, és egy új dalt kiadni, amit a közönség még nem hallott, szerintem izgalmas dolog

– nyilatkozta McCartney. Hozzátette azt is, hogy a dal befejezése szürreális élmény volt.

A Now and Thent eredetileg John Lennon írta a Beatles 1970-es feloszlása után. A zenekar megkísérelte felvenni a dalt, de a felvételt gyorsan félbehagyták, mivel George Harrison gitáros szerint Lennon felvétele „szemét” volt. McCartney azóta is szerette volna befejezni a dalt, és a technológia fejlődése végre lehetővé tette ezt.

Sir Paul McCartney és Sir Ringo Starr tavaly nekilátott a dal befejezésének, új énekhangot, dobot, basszusgitárt, gitárt és zongorát adtak hozzá, valamint elektromos és akusztikus gitárszólamokat, amelyeket Harrison 1995-ben, a halála előtt vett fel.

A Now and Then megjelenését egy dokumentumfilm előzi meg a dal készítéséről, amelynek premierje november 1-jén, szerdán lesz.