Rossz állapotban van az Omega gitárosa: Már nem bírom a szenvedést

Molnár György Elefánt, az Omega együttes gitárosa korábban elmondta, a nyár elején folyamatos, szűnni nem akaró mellkasi fájdalom miatt kellett mentőt hívnia. A zenészt, aki már kétszer is átesett rákos megbetegedésen, rendszeres szédüléses panaszok gyötrik, a gerincsérve is kiújult, de orvosai nem tudtak rájönni, pontosan mi a baja.

Most azonban egy másik betegség miatt rossz az állapota.

Az lenne a legjobb, ha magam játszhatnám el azon a bizonyos ősbemutatón. Szeretnék ott lenni, mert ez egy olyan alkalom, amikor – talán utoljára – valóban illene színpadra állnom. De majd a Jóisten, na meg az orvosok eldöntik, játszhatok-e. Átestem megannyi betegségen, s amikor azt gondolhatnám, hogy tessék, legyőztem ezt is, meg azt is, mindig jön valami más… Most a gerincem – amely miatt négy éve szenvedek – okoz olyan fájdalmat, hogy tíz méternél messzebbre nem tudok elmenni. Megkerestem egy ismert idegsebészt, s ő elintézte nekem, hogy október 31-én megröntgeneznek és MR-vizsgálatnak vetnek alá. Aztán majd a leletek birtokában megmondja, mi a teendő. Ha műteni kell, azt is vállalom. Már nem bírom a szenvedést. Remélem, mindez nem befolyásolja majd, hogy ott legyek a Barba Negrában. A dal tisztelgés a múltunk, a gyönyörű, élményekkel teli életünk és az úgynevezett beatnemzedék előtt