Igazságot a galamboknak!

Az emberek domesztikálták a galambokat, majd magukra hagyták őket – legalábbis Barna szerint. Erről is szó volt a Márkó és Barna Síkideg legújabb epizódjában. Márkó ezen a héten kiakadt azokon is, akik Azahriáht szidják, csak mert nekik nem tetszik a zenéje, de a fiúk idegeskedtek még a biciklis nadrágot hordó férfiakon és testszínű ruhát hordó nőkön is.

Márkó ezen a héten azoktól az emberektől lett síkideg, akikkel nem lehet együtt sétálni az utcán. Aki úgy viselkedik, mintha Márkónak négyszeres gravitációs vonzása lenne, úgy tapad rá, sodorja le maga mellől. Ő aztán előzékenyen lehúzódik, de mivel az illető nem tudja merre kell menni, folyamatosan egymásba fognak gabalyodni. Barna is ideges attól, hogy emberek nem gondolják át előre, hogy merre kerüljék ki az utcán. Annak például, aki lejtőn felfelé megy, minden esetben elsőbbsége van, mint annak, aki lefelé megy. De előre kell engedni azt is, aki esőben szeretne bemenni valahova, hiszen így ő is kevesebb ideig ázik, aki pedig bent van, tovább marad száraz. Barna kikészül attól, amikor találkozik egy ismerősével, aki gyerekkel van napközben, majd kiderül, hogy a gyerek azért nincs óvodában, mert beteg. Tehát a szülő az óvodát nem akarja megfertőzni, de őt annál is inkább. A szülő ráadásul ilyenkor el is mondja, hogy

átment az egész családon,

Barna olyankor már tudja, hogy ő lesz a következő. Márkó azt mondta, ha az ő gyerekének például gennyedzik a szeme, direkt ráhúzza a sapkát, hogy ne látszódjon és úgy küldi óvodába. Mondjuk az is rettenetesen bosszantja, ha az ő gyereke hoz haza betegséget. Barna szerint a megoldás, hogy legyen egy olyan óvoda, ahova csak betegen lehet vinni gyereket. Márkó a lánykérésekről is panaszkodott. Szerinte nincs olyan, hogy egy férfinek magától jut eszébe az eljegyzés, hanem a barátnő kezd el egyre egyértelműbben célozgatni. Először rengeteg „romkomot” nézet a férfivel, majd elkezdődik a nyomás a barátnőktől, míg végül egy idősebb férfi azt nem mondja, hogy

na gyere pici, elmesélem, hogy kell ezt csinálni.

Barna sokat gondolkodik azon, hogy miért érkezik el bizonyos férfiaknál, rendszerint olyan negyven éves koruk környékén az a pont, amikor biciklis nadrágot kezdenek el hordani? Ezek általában nem a vékony, előnyös méretekkel megáldott férfiak, hanem a kövér, odalent kis mérettel rendelkező férfiak. Ki volt az az ember, aki miután Ádám és Éva lefektette azt az alapelvet, hogy nem leszünk meztelenek egymás előtt, feltalált egy olyan anyagot, aminek a viselése technikailag ugyan nem meztelenség, de valójában minden tökéletesen átlátszik rajta. Márkó szerint ez ugyanaz az ember lehetett, aki kitalálta nőknek a testszínű felsőket, amiket már a szeme sarkából kiszúr, és különös odafigyeléssel nem néz oda, mivel azt hiszi, meztelen az illető.

Márkó azoktól az emberektől készül ki, akik fel vannak háborodva Azahriah sikerén és akik olyanokat mondanak, hogy régen minden jobb volt. Márkó szerint gőgös, sznob kultúrharc, ha bizonyos emberek, csak azért, mert nekik nem tetszik valami, akkor az rossz, azt tiltsák be, akinek pedig tetszik, annak nincs ízlése. Szerinte, akinek nem tetszik, ne menjen el Azariah koncertre és kész.

Barna teljesen kikészül azoktól az emberektől, akik látványosan irtóznak a galamboktól. Főleg, hogy az emberek domesztikálták a galambokat levélküldés céljából, majd magukra hagyták őket. A galambok homelessek lettek, elhagyott háziállatok, ezért Barna szerint igazságot kell szolgáltatni nekik. De van egy felvetése a medvékkel kapcsolatban is. Miért van barát alakja, ha nem barát? – tette fel a kérdést, majd hozzátette, lehet, hogy még senki sem próbálta megsimogatni őket, és ezért olyan agresszívek. Lehet, hogy ha barátságosan közelítenénk hozzájuk, kiderülne, hogy valóban olyan aranyosak, mint ahogy kinéznek.

(Borítókép: Linczényi Márkó és Turai Barnabás. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)