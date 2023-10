Több díjjal is gazdagodott a Semmelweis-film Los Angelesben

Október 31-éig a legújabb magyar filmeké a főszerep a Laemmle Monica Film Centerben, Los Angelesben.

Az anyák megmentőjeként ismert Semmelweis Ignác világhírű magyar orvos életét bemutató alkotást a Los Angeles-i fesztivál nyitófilmjeként mutatták be, ahol a közönség és a szakma is nagy lelkesedéssel fogadta.

A megnyitógálán részt vettek a film alkotói, Káel Csaba kormánybiztos és Colleen Bell, a California Film Commission vezetője, aki korábban az Egyesült Államok magyarországi nagykövete volt.

Nagy öröm megélni ezt a sikert, ami a magyar alkotókat fogadta most Los Angelesben, és külön öröm, hogy a két magyar Nobel-díjas évében egy világhírű magyar tudósról készült filmet mutathatunk be. A New Yorkban tartott világpremier után most Los Angelesben is telt ház várta Koltai Lajos új filmjét, ismét nagy a kíváncsiság a magyar alkotások iránt