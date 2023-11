Harry herceg kenterbe verte Britney Spearst

Britney Spears The Woman in Me című memoárja hivatalosan alig több mint egy hete jelent meg, és bár lenyűgöző példányszámot mozgatott meg, még mindig van valaki, aki leelőzte őt az eladási versenyben.

A Simon and Schuster’s Gallery Books szerdai közleményében Spears úgy fogalmazott:

A szívemet és a lelkemet tettem a memoáromba, és hálás vagyok a rajongóimnak és az olvasóknak a rendíthetetlen támogatásukért.

A közleményből kiderül, hogy a The Woman in Me című könyvből 1,1 millió példányt adtak el az Egyesült Államokban – ez a nyomtatott kiadványt, az elővételben eladott példányokat, az e-könyveket és a hangoskönyveket is magába foglalja.

Míg Britney könyvének számai megdöbbentőnek tűnhetnek, addig Harry herceg Spare (Tartalék) című könyvéből az első héten 1,6 millió példányt adtak el az Egyesült Államokban. A megjelenés estéjén Britney Spears a közösségi médiában azt állította, hogy

a könyve a történelem legtöbb példányban eladott memoárja lesz.

Az énekesnőnek a People Magazine-nak adott e-mailes interjúja volt az egyetlen, a könyvvel kapcsolatos beszélgetése, a többi promóció kizárólag a közösségi médián keresztül zajlott. A könyv a botrányos jelenetei miatt azonban rengeteg cikket szült.

