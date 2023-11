Megjelent a The Beatles utolsó dala

A Now And Then című dal 45 éve készült − az első taktusokat John Lennon írta 1978-ban, de a dal végül tavaly készült el. Mind a négy Beatles-tag közreműködött a szám elkészítésében, amely az utolsó, amelyet Lennon, McCartney, Harrison és Starr nevére jegyeznek.

Vitathatatlan, hogy a Now And Then a rocktörténelem legnagyobb zenekarának zárófejezete lesz.

A dal már elérhető a zenei streamingplatformokon, november 10-én pedig felkerül a The Beatles Red & Blue Greatest Hits albumainak újonnan felújított és bővített változatára.

A dal végleges stúdiómunkálatait Sir Paul McCartney és Sir Ringo Starr végezte el tavaly.

George Harrison az 1995-ben felvett ritmusgitárrészletek révén jelenik meg, Giles Martin producer pedig egy új vonós hangszereléssel egészítette ki.

A dal tökéletesítéséhez segítségül hívták a mesterséges intelligenciát is, ami az énekesek elmondása szerint „kristálytisztává tette” John Lennon hangját a felvételen. Az AI eszközeinek köszönhetően ugyanis Lennon fakó 1970-es évekbeli hangfelvételei új erőre kaptak, és Ringo Starr elmondása szerint

olyan volt, mintha ő is a szobában lenne.

McCartney szinte könnyekig hatódott a felvétel elkészítésekor, és elmondta, mennyire hálás, hogy ismerhette és együtt dolgozhatott zenésztársaival hosszú éveken át, sőt, még 2023-ban is dolgozhat a Beatles dalain − írja a BBC.

A zenészek elmondták, videóklip is érkezik a dal mellé pénteken, amely sosem látott képsorokból áll majd a Beatles tagjairól − többek között az eredeti dobos, Pete Best is látható lesz a felvételeken.