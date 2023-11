Ruff János adjunktus, az új társasjáték kitalálója az Indexnek adott interjúban egyebek mellett arról is beszélt, hogy

honnan jött a játék ötlete,

mi a közös a matematikában és az új kártyajátékban,

milyenek az első nemzetközi visszajelzések,

mennyire magyar ez a társasjáték,

mi köze van a méheknek az új játékhoz.

A Möbius-sík, amelyen a Møbee alapul, egyfajta nemeuklideszi geometria. Ön véges geometriákkal foglalkozik, diplomáit és doktori fokozatát is a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, jelenleg a PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetének adjunktusa. Mindig is játékfeltaláló szeretett volna lenni?

Az az igazság, hogy soha nem voltak ilyen terveim, sőt a hármas ikreink kisgyerekkora előtt talán még az átlagnál is kevesebbet társasjátékoztam. A játék ötlete a véges geometriai háttér egy illusztrációjaként merült fel bennem először, és miután legyártottam az első verziókat, kiderült, hogy azok, akik az ilyen formafelismerésen alapuló játékokat szeretik, ezt is szívesen játsszák. Ezután több különböző verziót készítettem házilag, amiket a családom, barátaim és az egyetemen a hallgatóim is kipróbáltak.

A matematikát kevesen kötik olyan könnyed és élvezetes dolgokhoz, mint ez a kártya. Van más játék is, amely mögött komoly matematikai elméletek állnak?

Számos olyan kártyajáték van, amelynek a konstrukciójához matematikára van szükség. A Dobble és a SET nevű játékok mögött például éppen véges geometria húzódik (a Dobble és különböző verzióinak megkonstruálásához elegendő a véges projektív síkok fogalmával tisztában lenni, a SET esetén viszont egy úgynevezett véges – háromelemű – testre épített, négydimenziós affin tér kell), amilyen matematikával én is foglalkozom.

Miben más ez a játék, mint az ismert kártyajátékok?

A játék szabálya egy mondatban összefoglalható: Csapj fel három lapot a pakliból, és keresd meg azt a figurát, ami mindhárom lapon szerepel! Ugyanis bármely három lapot vesszük, mindig pontosan egy ilyen figura lesz. A leggyorsabb játékos nyeri a kört.

Ez a szabály ugyan nagyon hasonlít egy világsikerű játékhoz (ahol két lapon kell a közös figurát keresni), de pár perc játék után kiderül, hogy három lapot másképp figyel az ember, és ezáltal a játékélmény is más, komplexebb lesz. A játékunk három különböző nehézségű paklit tartalmaz (különböző figuraszámú lapokkal), így mindenki megtalálhatja a képességeihez leginkább passzolót.

A prototípust már egy hónapja bemutták Németországban. Milyen visszajelzések voltak a játékra?

A Møbee debütálása egy hónappal ezelőtt Essenben, Európa legnagyobb társasjáték-kiállításán volt. Nagyon sokan kipróbálták, és megdöbbentően sok pozitív visszajelzés érkezett hozzánk, igazolva a fejlesztésbe befektetett munkánk értelmét.

Legutóbb egy véges geometriai konferencián is bemutattam a Møbeet, a kollégák lelkesen fogadták, ami nagyon jól esett.

Egyetemi oktatóként, kutatóként hogyan lép be az ember egy számára teljesen ismeretlen iparágba, mint a nemzetközi játékpiac?

Amikor középiskolai barátommal, Pálinkás Ervin közgazdásszal elkezdtünk a játék kiadásán dolgozni, nem voltunk tisztában azzal, hogy ez mennyi részfeladatból áll, amihez nem értünk. Minden ilyen területre profikat kellett keresnünk, akiknek a munkájában megbízhatunk. Egyikünk se mozgott otthonosan a társasjátékok piacán. Másfél évig gondolkoztunk, hogy egyáltalán belefogjunk-e.

Møbee mint Möbius-síkok, világos. De miért van ez a szokatlan betű a névben?

A dizájn letisztult, kicsit skandinávos, erre utal ez a karakter. A figurákhoz pasztellszíneket használtunk. A névben a „bee” pedig a méhsejt alakú, hatszögletű lapokra utal.

Mit várnak a játéktól magyar és nemzetközi szinten?

Szeretnénk, ha a Møbee sok emberhez eljutna. Az első holland–belga értékesítési együttműködést már megkötöttük. A játék edukációs lehetőségeket is rejt, a figurák helyett könyvcímek, városok, festmények is szerepelhetnek, ahol keressük a közös szerzőt, országot, művészt. Ennek kidolgozását egy edutech app formájában tervezzük.

Hol találkozhatnak a Møbeevel az érdeklődők?

A játék magyarországi bemutatkozása a november 18-19-én megrendezett Társasjátékok Ünnepén lesz a Millenárison, ahol ki is lehet próbálni.

Egy kis matematikai betekintő Bolyai János az egyik legnagyobb 19. századi magyar matematikus. Leginkább a hiperbolikus és az abszolút geometria (az első nemeuklideszi geometriák) kidolgozásáról lett híres, de számos egyéb területen is dolgozott és ért el szép eredményeket. Sajnos ezeket a nemzetközi matematikai közösség csak jóval halála után ismerte meg. A hiperbolikus geometria nélkülözhetetlen volt a 20. századi fizika számos területének megalapozásához, többek között az általános relativitáselmélethez szükséges matematika egyik előzményének tekinthető. A véges geometria – ami szintén nemeuklideszi – számos magyar matematikus által magas szinten, sikerrel művelt terület, a geometria, kombinatorika és algebra határterülete. A véges Möbius-sík a véges geometria egyik fontos struktúrája. Ha egy gömb felszíni pontjait nevezzük pontoknak és a gömbfelszín síkmetszeteit köröknek, akkor egy mindenki számára elképzelhető geometriát kapunk. Ennek a véges analógiája a véges Möbius-sík, ami véges sok pontot és véges sok kört tartalmazó illeszkedési struktúra, ahol igaz, hogy bármely három ponton mindig pontosan egy kör megy át.

(Borítókép: Szabó Antal)