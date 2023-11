Innen kerültek ki azok, akikre most a fél világ figyel

A nyílt napon az egyetem kitárja kapuit a képzőművészeti szakok iránt érdeklődő fiatalok, elsősorban a középiskolások előtt. A Képző tekintélyes névvel bír, különleges helyet foglal el a hazai felsőoktatásban, a magyar képzőművészet szereplőinek 80 százaléka itt tanult az elmúlt bő 150 évben. A nyílt napon az egyetem arra helyezi a hangsúlyt, hogy az érdeklődőknek testközelből bemutassa, hogyan is folyik a művészeti képzés az egyetemen.

Az esemény fő célja, hogy kívül-belül láthatóvá tegye az egyetemet a potenciális felvételizők előtt. A program 10 órától kezdődik. A leendő felvételizőket az Andrássy út 69. szám alatt lévő patinás épületben Erős István rektor köszönti, majd praktikus, az egyetemi jelentkezéshez elengedhetetlen információkat kapnak a Tanulmányi Osztálytól.



A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a régi, klasszikus képzések mellett az új, csupán két tanévvel ezelőtt indult szakok – a képzőművész mesterszak, a kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzés, valamint a vizuális művészet alapképzés – is várják a diákokat.

A műtermi élet sajátosságai

A vizuálisművészet-képzés egyre népszerűbb a világ más művészeti egyetemein is, hiszen lehetőséget biztosít a hallgatóknak a képzőművészeti műfajok komplex tartalmi és technikai változatosságának egyidejű használatára, a témákhoz leginkább illő technikák kombinálására.



A nyílt nap résztvevőinek műterembejárásra is lesz lehetőségük az MKE Andrássy úti főépületében, valamint az Epreskertben is. A nyílt napon a Képző jelenlegi hallgatói is részt vesznek az egyetem bemutatásában:

megismertetik a műtermi élet sajátosságait,

a műhelyekben folyó munkát,

személyes tanácsokat adnak

és egyéni kérdésekre is válaszolnak.

A Képző diákjai az információs pontokon is segítenek a potenciális hallgatóknak: tájékoztatják őket a felvételi tudnivalókról és a személyes tapasztalataikról a képzéseket illetően. A nyílt nap alatt a Képző kiállítóterei, a büfé és a hallgatói közösségi tér is meglepetésekkel várja a látogatókat.