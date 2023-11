Megvan a Magyar Nemzeti Múzeum megbízott főigazgatója

Ahogy az Index korábban megírta, L. Simon László azonnali hatállyal történő elbocsátása óta a korábbi főigazgató-helyettes, Hammerstein Judit tölti be az intézményvezetői pozíciót, megbízott főigazgatóként.

Csák János kulturális és innovációs miniszter a napokban azonnali hatállyal elbocsátotta L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Az ügy a Parlamentben és a magyar sajtóban is kiemelt téma volt hétfőn, emellett a világ vezető lapjai is sorra számoltak be a hírről.

A 444.hu észrevette, hogy az MNM legfrissebb sajtómeghívójában az Id. Gróf Andrássy Gyula élete és pályája című konferencia programjára invitálják a sajtó képviselőit. A levélben az immáron

megbízott főigazgatóként Hammerstein Judit, a múzeum korábbi főigazgató-helyettese neve szerepel.

Hammerstein Judit történelem és francia szakon végzett Pécsett. 2011-től a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (később Emberi Erőforrások Minisztériuma) Kultúráért Felelős Államtitkárságának kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkára volt, 2014–2018 között a Balassi Intézet főigazgatója, 2019–20-ban az Országos Széchényi Könyvtár megbízott főigazgatója – írja a Fidelio.

Az egész világot bejárta a hír

Az utóbbi napokban a Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás (Word Press Photo) körüli ügyek borzolták a kedélyeket a Magyar Nemzeti Múzeum körül. Nagy visszhangot keltett, hogy – a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezésére – a Magyar Nemzeti Múzeumból kitiltották a 18 éven aluliakat a 2023. november 5-ig tartó kiállításról, mert az sérti a gyermekvédelmi törvényt. Csák János az elbocsátással kapcsolatban kifejtette, hogy L. Simon pályája elismerésre méltó, de vezetőnek alkalmatlan, aki nem tudja betartatni a törvényeket.

A politikus közösségi oldalán reagált a történtekre, kiemelve, hogy a döntést tudomásul vette, de nem tudja elfogadni. L. Simon László szerint „a World Press Photo kiállítás képeinek bemutatásával a múzeum szándékosan semmilyen jogszabályt nem sértett meg″.

HÉTFŐN NEM CSAK PARLAMENT VOLT HANGOS L. SIMON LÁSZLÓ KIRÚGÁSÁTÓL: A MAGYAR SAJTÓ MELLETT AZ EGÉSZ VILÁGOT BEJÁRTA A HÍR.

Az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb hírügynöksége, az Associated Press (AP) arról számolt be, hogy Magyarországon azért menesztették a Nemzeti Múzeum igazgatóját, mert a World Press Photo kiállításon LMBTQ-tartalmakat engedélyezett, emellett a tárlatra 18 év alatti kiskorúak is bemehettek, ami szembemegy a magyar gyermekvédelmi törvénnyel.