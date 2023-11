Sem szűkebb, sem tágabb környezete nem támogatta, most mégis itt van

Idén hét friss alkotás lesz látható a Verzió Dokumentumfilm Fesztiválon, amelyen a magyar filmek mindig is kiemelt helyet foglaltak el. A seregszemlét november 22. és 29. között rendezik meg.

Jubileumot ünnepel a Verzió Dokumentumfilm Fesztivál, hiszen idén immár 20. alkalommal rendezik meg. Az esemény ezúttal is változatos programot kínál, miután több mint 40 ország 80 alkotással képviselteti magát. A Toldi mozi mellett idén új helyszínként kapcsolódik be a Corvin mozi. A Verzió a legújabb díjnyertes filmek mellett kísérleti műveket is elhoz, amelyek megmutatják a nézőnek a dokumentumfilmezésben rejlő műfaji sokrétűséget.

Az idei kulcskérdés: Merre tartunk?

A magyar versenyprogram hívó szavai a talpra állás, a helytállás, a túlélésért vívott küzdelem lehetnének, amelyek érvényesek társadalmi téren, az előítéletek szorításában, történelmi síkon, a holokauszt árnyékában, és az emberi élet normatív kríziseiben, vagy olyan válsághelyzetben, mint egy halálos betegség.

A versenybe válogatott filmek nem csupán fontos témáikkal, fantasztikus karaktereikkel és drámai történeteikkel, hanem a dokumentumfilmes formanyelv következetes, magas színvonalú, helyenként kifejezetten kreatív használatával tűntek ki a mezőnyből

– írják a program kurátorai.

A magyar verseny válogatói Pozsonyi Janka, Stőhr Lóránt és Vincze Teréz, a zsűritagok pedig Natalia Libet filmproducer, valamint Petrus Anna és Gazdag Gyula filmrendezők. A Legjobb magyar filmnek járó díjat Budapest Főváros támogatja. A magyar versenybe beválogatott alkotások többsége először lesz látható Magyarországon.

A Balázs Béla-díjas Dobray György Habiszti – Csak azért is! című filmjében Attila, mint a többi kamasz, szabadidejében gitározik, rappelget. Attila Józsefváros jól ismert énekesiskolájába került, ahol felfigyeltek sokrétű tehetségére. Innen egyenes út vezetett egy művészeti középiskola táncos osztályába, ahol csoportjuk egy különleges, nívós előadásra készül. Egy koreográfus a roma holokausztról alkot táncprodukciót. A koreográfia főszereplője Attila lesz, a cigány fiú. A film az érvényesülésért folytatott harcát mutatja be.

A Fanni kertje c. alkotás Magyarországon először a fesztivál programjában lesz látható. A Szarajevói Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes versenyprogramjának különdíját elnyerő film Somogyvári Gergő rendezésében két, a társadalomból elmenekülő, már-már mesebeli lény mindennapjairól szól.

Meddig tud kitartani?

Fuchs Máté a roma gyilkosságokat övező feszültségeket bemutató Feldolgozatlanul filmjét követően ezúttal egy elszánt autista nő történetét meséli el. A Keltető című film Mariann története, egy 30 éves, magasan funkcionáló autista nőé, aki nagy reményekkel és eltökélten fordul az álma felé: létrehozni egy légylárvafarmot, ahol fenntartható módon lehet fehérjét előállítani. Ha sikerül a vállalkozás, végre elköltözhet otthonról és önállóvá válhat. Azonban sem szűkebb, sem tágabb környezete nem támogatja – őt furcsának, az ötletét lehetetlennek tartja. Az alkotás azokat a kérdéseket feszegeti, hogy Mariann

Meddig tud kitartani, mennyire tud a körülményekkel, az autizmusával megküzdeni?

A Nem halok meg, Dér Asia új filmje, egy intim portré egy hasnyálmirigyrákkal küzdő férfiról, amely valójában nem csupán a betegséggel való megküzdésről szól, de örökített mintákról, káros berögződésekről, és arról is, hogyan vehetjük kezünkbe saját életünket. Einspach Gábor – aki galériatulajdonosként, műgyűjtőként a budapesti művészeti elit egyik prominens arca – eldönti, hogy meg fog gyógyulni. Az alkotás érzékenyen és mértéktartóan nyúl ehhez a tanulsággal teli, de gyötrelmes úthoz.

Istent és a szerelmet keresi

Hajnal Gergely alkotásában, a Szabadítóban egy egykori drogfüggő bűnöző a börtönben töltött évek utáni újrakezdését láthatjuk, hogyan keresi Istent és a szerelmet. A Mindhalálig animációs dokumentumfilmben az embermentő és a háborúsbűnös egybefonódó története minden szempontból aktuális a jelenkor nem csak helyi, de egyben globális és előítéletekkel dúsan terhelt közegében. Aki még lehetek címmel mutatkozik be Lőrinczy Lia felkavaró alkotása.

Paczolay Zsófia filmje, a Budapest siló Józsefet követi, ahogy búvárként ereszkedik le naponta a tíz emelet mély silókba. József több mint 30 éve dolgozik ezen az egyszerre bizarr és lenyűgöző helyen, amelynek az idők során maga is szerves részévé vált. A filmet az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi dokumentumfilm-fesztivál, az IDFA Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál rövidfilmes versenyprogramjába is beválogatták. Az alkotás a Verzión a Doc Future Diák- és elsőfilmes versenyben mutatkozik be.

A Verzió versenyprogramjában szereplő filmeket 2023. november 22–29. között Budapesten lehet megnézni a Toldi és a Corvin moziban, míg vidéken Szeged, Szombathely, Debrecen, Kecskemét, Miskolc és Pécs vetítenek válogatásokat a filmekből.

A fesztivál online filmtára, a Verziótéka november 30. és december 10. között várja azokat, akik online szeretnének csatlakozni a 20. Verzióhoz.