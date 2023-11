Még a veszprémi zenekonferencia is Azahriah sikerétől volt hangos

A zeneipari témák mellett színes és szerteágazó programokat tartottak, mint például Fülöp Flóra (BME, ELTE) előadása a dallamtapadásról.

A programokon keresztül a Music Hungary Szövetség igyekezett felhívni a figyelmet olyan, a szektort érintő problémákra is, mint például a kulturális áfa bevezetésének szükségessége, a túlságosan centralizált klubélet vagy például a streaming hatása a zenei, élőzenei fogyasztásra, de

előkerült Azariah hazai és külföldi sikere is.

A konferencia megnyitóján Weyer Balázs, a szövetség elnöke kiemelte, hogy a szektor nehéz évet zár, de a válság ellenére is stabilizálódni látszik, illetve a megnyitón Porga Gyula, Veszprém polgármestere is beszédet mondott, amiben kiemelte, hogy számukra is fontos, hogy a Music Hungary Konferencia & Showcase náluk lelt otthonra már negyedik éve, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásának köszönhetően.

Izgalmas koncertek

A rendezvény része a showcase-koncertprogram is, ahol a legaktuálisabb hazai könnyűzenei előadók mutatkozhatnak be a szakmai és helyi közönségnek. A hazai hiphopszcéna két izgalmas arca, Sisi és Co Lee is fellépett.

A Duckshell, a Hakumba és Kale Lulugyi alaposan megtáncoltatták a közönségüket, Lenkke a Terembe varázsolta a legerősebb 90-es évek rave-bulijainak hangulatát, de először hozta új albumát iamyank is Veszprémbe, látványos, súlyos show-val. A hazai kortárs jazz egyik legígéretesebb zenekara, a New Fossils lágy dallamokkal zárta a koncertprogramot. Az összetettebb, alaposan megtekert zenék szerelmeseinek az Antares és a nagyon friss Gorg & Benzol hozott felejthetetlen műsort.

Kiemelt projektek

November 8-án másodszorra adták át a Music Hungary-díjakat. A Music Hungary Szövetség által alapított szakmai díj hiánypótló a hazai zeneiparban, a szektor egységességét és átjárhatóságát hangsúlyozó elismerés a szakma minden részére kiterjedően elismerésben részesíti a kiemelkedő teljesítményeket.

A Backstage díjat idén a Budapest Park stábja kapta, míg a Showtime díjat az Analog Balaton. A Vizuál díjat az idén először megrendezett INOTA Fesztivál vizuális koncepciójáért ítélték oda, az Innováció díjat pedig a BALATORIUM ökoművészeti projekt kapta, ami a Balaton élővilágának törékenységét és értékét helyezi középpontba. A Pro díjat Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója kapta, a Média díjat pedig Jeli András és Hajós András közös műsora, a Dalfutár. Az Inspiráció díj Kollár-Klemencz László munkásságáért és a Dömörkapu Rengetegért kapta meg, a Crossover díjat pedig Vecsei H. Miklós Qjúb – A kocka kibontása projektjének ítélték oda.