Egy ország szereti, mégis szégyelli magát

Kulka János hatalmas közönségkedvenc. És ami ritka: nem megosztó figurája a magyar kulturális életnek. Nem csoda, hiszen színészi zsenialitása a mai napig páratlan alázattal párosul. Miközben az élet komoly megpróbáltatások elé állította, 2016-ban ugyanis stroke-t kapott, most is dolgozik, jelen van. Úgy tűnik, nemcsak a szakma, de az emberek sem akarják elengedni. Bár ő ezt másképp éli meg. A Kossuth-díjas színművészt 65. születésnapján kvízünkkel köszöntjük.

„Kulka János az első magyar sorozatsztár Magyarországon.” Ezt Till Attila televíziós műsorvezető állította a Kossuth-díjas színművészről a Propaganda című műsorban. Kulka nem ellenkezett, egyetértett, és láthatóan jólestek neki ezek a szavak.

És igen, egy ország zárta szívébe őt Mágenheim doktorként. A Szomszédok című sorozatban az első adástól, 1987. februárjától 1999-ig, 14 éven át szerepelt. De Kulka János a színpadon és a mozivásznon is hatalmasat alkotott. Színpadi alakításait a szakma is elismerte, méltatta, pályáját számtalan sikeres alakítás jelzi. A Nemzeti Színházban emlékezetes volt mint III. Richárd Shakespeare drámájában vagy mint Kuligin Csehov Három nővérében. A Katonában Ibsen A nép ellensége című drámájában debütált, majd játszott többek között Beckett Godot-ra várva című abszurdjában és A két Korea újraegyesítése című előadásban is.

Till Attila egy évvel ezelőtt az otthonában látogatta meg Kulkát. A műsorvezető még egy tortát is magával vitt, amelyen 64 gyertya égett. Miközben a süteményt majszolták, a színész azt mondta, van kedve dolgozni, legszívesebben egyik forgatásról menne a másikra. Büszkén mesélte, hogy szöveget is könnyen tanul, A játszma című film forgatásán csupán egyetlenegyszer hibázott.

Hullámzó a kedélyem, depressziós vagyok. Fent és lent

– mondta. Kulka János testvére orvos, így sokat segít neki a rehabilitációban is. Kulka Janina elmondása szerint „János a sztrókja óta nem változott meg, bár keserűbb lett. Szörnyű lehet, ha valaki úgy érzi, kevesebbre képes, és nem tudja megcsinálni azt, amit, mondjuk, öt évvel ezelőtt könnyen megcsinált”.

„Elfáradtam, beteg vagyok”

Kulka János filmben is gyakran szerepelt, emlékezetes alakítást nyújtott A napfény íze, a Kontroll, a Kaméleon, A berni követ, a Félvilág, a Budapest Noir című alkotásokban. A vizsga című filmben ávós tiszt, a Swingben transzvesztita bártulajdonos volt. Fontos irodalmi műveket tett közkinccsé hangoskönyvben, ilyen Szerb Antal Utas és holdvilág vagy Ottlik Géza Iskola a határon című regénye, Kertész Imre–Esterházy Péter Egy történet című művében pedig Kertész szövegét adta elő.

Az állapota látszólag sokat javult; új lemezt adott ki, filmben is szerepelt, de nincs jól. Azt mondta:

Nem változott semmi. Elfáradtam, beteg vagyok, állandó fáradtságot érzek, s vannak szavak, amiket nehezen mondok ki. A nem szűnő fájdalom is megvisel. A jobb kezem gyenge.

Kulka járása ugyan sokat javult az utóbbi időben, de szörnyű fájdalmat érez közben. A színművész azt mondta, hogy nem szokott dühös lenni, még akkor sem volt az, amikor úgy sejtette, hogy az orvos hibája is közrejátszhatott az állapotában.

„Sztrókos voltam. Már megnyugodtam. Azt mantrázom: megérdemeltem. Gyerekként, nyolcévesen már ott voltam a III. Richárdban a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásán. De ha elfelejtettek, az sem baj. Elfogadom. Nyugodt vagyok” – tette hozzá.

Születésnapján ön is tesztelheti, mennyit tud Kulka Jánosról.